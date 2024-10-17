İrlanda kripto para düzenlemeleri için düğmeye bastı

Kripto para piyasaları için yeni bir dönem başlıyor. AB'nin yaklaşan düzenlemeleri, sektörü derinden etkileyecek gibi görünüyor. İrlanda'nın bu hızlı hamlesi, ülkenin rekabet gücünü koruma çabasını gösteriyor. Bu durum, kripto yatırımcıları ve girişimciler arasında hem endişeye hem de beklentiye yol açıyor.

İrlanda Kripto Düzenlemelerinde AB'nin Önüne Geçiyor

İrlanda hükümeti, kripto para sektöründeki dinamiklere hızlı bir şekilde uyum sağlamayı hedefliyor. Maliye Bakanı Jack Chambers, kabineye yaptığı açıklamada, AB yasaları yürürlüğe girmeden önce kripto düzenlemelerini güncelleyeceklerini belirtti.

Yeni AB yasası, mali istihbarat birimlerinin yetkilerini güçlendirerek işlemleri askıya alma imkanı tanıyacak. Ayrıca kripto borsalarına daha sıkı raporlama yükümlülükleri getiriyor ve nakit ödemelere 10.000 euro sınırı koyuyor.

İrlanda Merkez Bankası, ülkenin açık ekonomi yapısı ve gelişen finansal hizmetler sektörü nedeniyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemede aktif rol oynamanın önemini belirtiyor. Temmuz ayı itibarıyla, banka 15 sanal varlık hizmet sağlayıcısını yetkilendirmişti.