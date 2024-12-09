İran kripto para politikasını netleştiriyor

İran Merkez Bankası, kripto para yatırımcılarının yerel vergi ve kara para aklamayı önleme yasalarına uyumunu destekleyecek yeni politikalar hazırladı. Ülkedeki kripto varlıkların değeri, altın piyasasının üçte birine ulaştı.

İran Kripto Paraları Yasaklamak Yerine Düzenlemeye Gidiyor

İran'ın kripto para politikası netlik kazanıyor. Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı Abdolnaser Hemmati, yaptığı açıklamada, kripto paraların ekonomi üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanmayı hedeflediklerini belirtti.

Merkez Bankası'nın yetki alanında değerlendirilen dijital paralar, gençlere istihdam sağlayacak. Hemmati, bu hamlenin ABD yaptırımlarına karşı ekonomiyi güçlendireceğini vurguladı.

İranlı ekonomist Mohammad Sadegh Alhosseini'nin tahminlerine göre ülkedeki yatırımcıların elinde 30 ila 50 milyar dolar değerinde kripto varlık bulunuyor. Bu rakam, İran'ın toplam altın piyasasının üçte birine denk geliyor.