İngiltere milyarlarca dolarlık Bitcoin'i satmak istiyor

İngiltere hükümeti, kripto para dünyasında tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı 2018'den bu yana elinde bulundurduğu Bitcoin stokunun elden çıkarma işlemini resmen başlattı. Bu gelişme, bütçe açığıyla mücadele eden hükümetin kripto varlıklara yöneldiğini gözler önüne seriyor.

Bütçe Krizi İngiltere'yi Bitcoin Satışına Zorluyor

Savcılık, Yüksek Mahkeme'den aldığı yetkiyle Bitcoin'leri muhafaza etme hakkını kazandı. Bu yasal süreç sonucunda, fonlar doğrudan Hazine'ye geçecek ve ülkenin mali dengesine katkı sağlayacak.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, Bitcoin satışının önemini vurgulayarak konuya yaklaşımını net şekilde ortaya koydu. Reeves, nisan ayında yaptığı açıklamada ABD ile iş birliği halinde kripto endüstrisine daha net düzenlemeler getirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Polis teşkilatına ait 'BlueLight Commercial' tedarik şirketi, İçişleri Bakanlığı adına kripto para saklama sistemi kurma ihalesi açtı. 53,7 milyon dolara kadar değerdeki bu sözleşme, en az dört yıl sürecek ve el konulan kripto paraları muhafaza etmek ve satmakla görevli olacak.

Kripto paraların el konulması ile satış için onaylanması arasındaki süre, karmaşık davalarda 3 ila 4 yıla kadar uzayabilir. İhale bildirisi bu durumu kabul ederek, ortalama sürenin bir yıl içinde tamamlanabileceğini belirtiyor.