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Hukuk kariyerinden kripto vurgununa: 14 milyonluk kripto dolandırıcılığı

Hukuk kariyerinden kripto vurgununa: 14 milyonluk kripto dolandırıcılığı
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Kaliforniyalı eski Avukat David Kagel, 14 milyon dolarlık kripto Ponzi planını yürüttüğünü kabul etti. 86 yaşındaki Kagel, sağlık sorunları nedeniyle 5 yıl gözetim cezasına çarptırıldı. Olay, kripto dünyasındaki yasal boşlukları ve yaşlı suçluların cezalandırılması konusundaki zorlukları gündeme getirdi.

Kripto para dünyası, emekli bir avukatın karıştığı büyük bir dolandırıcılık vakasıyla sarsılıyor. David Kagel'in sahte kripto bot ticaret planıyla yatırımcıları kandırması, sektördeki güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Bu skandal, kripto yatırımlarındaki riskleri ve yasal düzenlemelerin önemini bir kez daha vurguluyor.

Kripto Dolandırıcılığında Meslek ve Yaş Sınırını Tanımıyor

Las Vegas federal mahkeme yargıcı Gloria Navarro, 8 Ekim'de verdiği kararda, David Kagel'e Mayıs ayında emtia dolandırıcılığı komplosundan bir suçlamayı kabul etmesinin ardından ceza verdi. Kagel şu anda kötüleşen sağlığı nedeniyle Las Vegas'taki bir yaşlılar tesisinde bakım altında kalıyor. Gözetim cezasını buradan ayrılmadığı sürece tamamlayacak. Ayrılırsa bir izleme cihazı takması zorunlu hale gelecek.

Geçtiğimiz yıl Kagel'i suçlayan hükümet savcıları, Aralık 2017'den Haziran 2022'ye kadar, Kagel ve iki suç ortağının yüksek getiri ve sıfır risk vaatleriyle kurbanları sahte bir kripto bot ticaret planına yatırım yapmaya ikna ettiğini söyledi. Savcılar, bu süre zarfında üçlünün "çeşitli kripto para ticaret programları için yatırımları sahte bir şekilde teşvik edip talep ettiğini ve mağdur yatırımcı fonlarından en az yaklaşık 15 milyon dolar elde ettiğini" belirtti.

Kagel, kripto dolandırıcılığını teşvik etmek için hukuk bürosunun antetli kağıdına mektuplar yazarak yardımcı oldu. Bu mektuplar daha sonra kurbanlara gönderildi. Savcılar, resmi antetli kağıtların güven oluşturmaya yardımcı olduğunu bildirdi.

Kurbanlar, kripto piyasalarına yatırım yapmak için ticaret botları kullanan meşru bir plana yatırım yaptıklarını sanıyorlardı. Plan, 30 gün içinde ana yatırımı ve ana yatırımın yüzde 20'sinden yüzde 100'üne kadar kar ödemeyi "garanti ediyordu."

Kagel, Ocak 2018'de yatırımları garanti etmek için emanette tutulan 11 milyon dolar değerinde 1.000 Bitcoin'e (BTC) sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca güven oluşturmak için daha önce kripto para yatırımı yaptığını yanlış bir şekilde belirtti.

2023'te Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Kagel'in disiplin suçlamalarına yanıt vermemesi nedeniyle avukatlık lisansını iptal etti. Mahkeme, Kagel'in 25.000 dolar müvekkil fonunu kötüye kullandığını söyledi. Daha önce, avukatlık lisansı 1997 ve 2012'de olmak üzere iki kez askıya alınmıştı.

Kagel'in iddia edilen suç ortaklarından David Saffron ve Vincent Mazzotta, suçsuz olduklarını beyan ettiler. İkili, gelecek Nisan ayında Los Angeles federal mahkemesinde yargılanmayı bekliyor.

Bu olay, kripto para sektöründeki yasal boşlukları ve yatırımcı güvenliği sorunlarını gündeme taşıdı. Yaşlı bir hukuk profesyonelinin bile bu tür bir dolandırıcılığa karışabilmesi, sektördeki denetim eksikliğini vurguluyor. Kripto para yatırımlarındaki riskler ve düzenleyici kurumların rolü, bu skandal ışığında yeniden değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Kaliforniya Bitcoin Hukuk

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