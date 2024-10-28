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Hong Kong, Tayland ve Brezilya ile tokenizasyon için güçlerini birleştirdi

Hong Kong, Tayland ve Brezilya ile tokenizasyon için güçlerini birleştirdi
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Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), Tayland ve Brezilya merkez bankalarıyla sınır ötesi tokenizasyon alanında iş birliği yapıyor. Bu ortaklık, ticaret finansmanı ve karbon kredi sistemlerinde kullanılacak yenilikçi tokenizasyon çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor. Ortaklıklar, finansal teknolojilerin entegrasyonu ve yeni dağıtık defter teknolojilerinin piyasa altyapılarıyla bütünleşmesini kapsıyor.

Hong Kong Para Otoritesi, Tayland ve Brezilya'nın merkez bankalarıyla sınır ötesi tokenizasyon projeleri geliştirmek için yeni bir iş birliği duyurdu. Bu stratejik ortaklık, finansal teknolojilerin entegrasyonunu hızlandırırken, ticaret finansmanı ve karbon kredileri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Ülkeler Dijital Finans İçin Ortaklık Kurdu

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), tokenleştirme teknolojilerinin sınır ötesi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Tayland ve Brezilya merkez bankalarıyla önemli ortaklık başlattı.

Kurum tarafından gün içinde yapılan açıklamada, söz konusu ortaklıkların ticaret finansmanı ve karbon kredisi sistemleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni uygulamaların geliştirilmesini hedeflediği bildirildi.

HKMA Genel Müdür Yardımcısı Howard Lee, konuyla ilgili değerlendirmesinde uluslararası tokenleştirme projelerinin kapsamını genişletmekten ve yeni ortaklıklar kurmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tayland Bankası ile yürütülecek çalışmalar kapsamında, Ensemble Sandbox ve Project San platformları üzerinden Ödeme Karşılığı Ödeme ve Teslimat Karşılığı Ödeme mutabakatları test edilecek. Bu ortaklık çerçevesinde ticari ödemeler ve karbon kredileri alanlarında yeni tokenleştirme uygulamaları hayata geçirilecek.

Brezilya Merkez Bankası ile yapılan anlaşma ise Drex pilot platformu ile Ensemble Sandbox'ın entegrasyonunu öngörüyor. Eylül ayında faaliyete geçen ve 70'in üzerinde şirketin katılım sağladığı Drex projesi kapsamında, sınır ötesi işlemlerde mutabakat süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeşil finans alanında yeni uygulamaların geliştirilmesi planlanıyor.

Bu girişimler, dağıtık defter teknolojilerinin mevcut finansal altyapılarla uyumlu hale getirilmesi ve farklı sistemler arasında etkileşimin artırılması açısından önem taşıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Hong Kong Brezilya Tayland Finans

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