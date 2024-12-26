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Hong Kong stablecoin düzenlemesinde Avrupa modelini benimsiyor

Hong Kong stablecoin düzenlemesinde Avrupa modelini benimsiyor
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Hong Kong'un stablecoin düzenlemesi Yasama Meclisi'nde kritik bir aşamaya ulaştı. Tasarı, stablecoin piyasasını düzenlemek için kapsamlı bir çerçeve sunuyor. İhraççılara lisans zorunluluğu getiren ve tüketicileri korumayı hedefleyen düzenleme, bölgeyi kripto varlıklar konusunda önemli bir merkez haline getirebilir.

Stablecoin düzenlemesi Hong Kong Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Yasama Meclisi'ne iletilen tasarı, üç aşamalı bir inceleme sürecinden geçecek. Düzenleme, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) kurallarına benzer bir yaklaşım izliyor.

Hong Kong Stablecoin İhraççılarına Lisans Zorunluluğu Getiriyor

Hukuk firması King & Wood Mallesons'a göre düzenlemenin üç temel unsuru bulunuyor. Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), stablecoin ihraççılarının lisanslanması ve denetlenmesinde merkezi rol üstlenecek. Düzenleyici kurum, ihraççıların mali yapısını, rezerv varlıklarını ve değer stabilizasyon mekanizmalarını detaylı şekilde inceleyecek.

Tasarının yasalaşmasıyla birlikte stablecoin pazarı önemli bir dönüşüm geçirebilir. Avrupa'da MiCA düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle Circle, Societe Generale ve Banking Circle gibi uyumlu ihraççılar yüzde 91'lik pazar payına ulaştı. Hong Kong'un düzenleyici çerçevesi de benzer bir etki yaratabilir.

Tüketici koruma önlemleri, düzenlemenin önemli bir ayağını oluşturuyor. Yalnızca lisanslı platformlar ve kurumlar stablecoin arzı ve pazarlaması yapabilecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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