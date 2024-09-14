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Hong Kong kripto sahnesinde yükseliyor

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Hong Kong, Blockchain ve kripto para alanında düzenleyici çerçevesini geliştiriyor. First Digital Trust CEO'su Vincent Chok, şehrin ABD doları destekli stablecoinleri düzenlemeye henüz hazır olmadığını belirtiyor. Bu süreç, Hong Kong'un küresel finans piyasalarındaki rekabet gücünü artırma stratejisinin kritik bir parçası olarak görülüyor.

Asya'nın önde gelen finans merkezlerinden Hong Kong, kripto varlık ekosistemini şekillendirmek için harekete geçiyor. Şehir yönetimi, dijital varlık ticaretinden stablecoin düzenlemelerine, merkez bankası dijital para birimlerinden (CBDC) varlık tokenizasyonuna kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor. Bu girişimler, Hong Kong'un fintech alanındaki rekabet gücünü artırırken, global finans sisteminin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Hong Kong'un Kripto Vizyonu Şekilleniyor

First Digital Trust CEO'su Vincent Chok, Hong Kong'un kripto ticaretine yönelik mevcut düzenleme yaklaşımının bazı diğer yargı bölgelerine kıyasla daha tutucu ve yavaş olduğunu kabul etti. Chok, bu durumun yatırımcı korumasına öncelik vermekten kaynaklandığını vurguladı.

"Düzenlemelerin, endüstrinin hızlı gelişim temposunun gerisinde kalmaması için daha hızlı ilerlemesini umuyoruz." diyen Chok, Hong Kong'un kripto alanındaki pozisyonunu güçlendirmek için regülasyonların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

1 Haziran itibarıyla, Hong Kong'da lisanssız sanal varlık ticaret platformu (VATP) işletmek suç haline geldi. Bu gelişmeyle birlikte, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), "şüpheli sanal varlık ticaret platformları" veya Hong Kong'da faaliyet gösteren lisanssız kuruluşları içeren bir "uyarı listesi" oluşturdu.

Şu anda, Hong Kong'da Hash Blockchain ve OSL Digital Securities olmak üzere yalnızca iki tam lisanslı sanal varlık ticaret platformu bulunuyor. Birçok diğer kripto borsası ise hala tam operasyonel lisans almayı bekliyor.

First Digital Trust, Hong Kong'un ABD doları destekli stablecoinleri düzenlemeye henüz hazır olmadığına inanıyor. Chok, "Hong Kong'un yakın gelecekte ABD doları cinsinden stablecoinler için düzenlemeler getirmesini umuyoruz." dedi. Bu açıklama, Hong Kong'un küresel kripto piyasasındaki rekabet gücünü artırmak için atacağı adımların önemini vurguluyor.

Hong Kong, kripto ticaret hizmetleri için lisanslama rejiminde yavaş ilerlerken, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi Web3'ün diğer alanlarında önemli adımlar atıyor. Hong Kong Para Otoritesi'nin (HKMA) Project Ensemble düzenleyici kum havuzu girişimi, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve tokenize para kullanarak bankalar arası takas konularında yol açıyor.

Bu gelişmeler, Hong Kong'un kripto ve Blockchain teknolojilerini finansal sistemine entegre etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Şehir, yenilikçi finansal çözümler geliştirirken aynı zamanda yatırımcı güvenliğini sağlamak için dengeli bir yaklaşım benimsemeye çalışıyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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