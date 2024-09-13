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Hong Kong kripto piyasasında devrim: Yeni düzenleme geliyor

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Hong Kong, OTC kripto ticaretine yeni düzenlemeler getiriyor. Ülkenin yeni kripto düzenlemesinde SFC ve C&ED iş birliği yapacak. Atılan bu adımlarla birlikte Hong Kong'un küresel kripto merkezi olma hedefi güçleniyor.

Kripto para dünyasının önemli merkezlerinden Hong Kong, OTC kripto ticaretine yönelik yeni bir lisanslama rejimini hayata geçirmeyi planlıyor. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), bu konuda sektör temsilcilerinin görüşlerini talep ederek düzenlemeleri sıkılaştırma sinyali veriyor. Ülkenin düzenleyici kurumu olan SFC, lisanssız faaliyet gösteren kripto platformlarına karşı uyarılarını artırıyor.

Hong Kong Lisanssız Kripto Platformlarını Uyardı: Yeni Lisanslama Düzenlemesi Yolda

Hong Kong, kripto para piyasasında yeni bir düzenleme hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), tezgah üstü (OTC) kripto ticaretini yakından incelemeye aldı ve sektördeki paydaşlardan görüş toplamaya başladı.

Yeni düzenleme, SFC ile Gümrük ve Tüketim Departmanı'nın (C&ED) ortak çalışmasını içeriyor. Bu adım, Hong Kong'un kripto dünyasındaki etkisini artırma ve konumunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

İlk olarak Şubat ayında ortaya atılan teklifte, OTC hizmetlerinin sadece C&ED tarafından denetlenmesi planlanıyordu. Yaşanan son gelişmeler, SFC'nin de bu sürece aktif olarak katılacağını gösteriyor.

SFC, şu anda kripto para saklama hizmetleri için yeni bir lisanslama sistemi üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda, OTC ticaret hizmetleri sunan şirketlerden de geri bildirim alıyor. Konuya yakın kaynaklar, her iki lisanslama sürecinin de henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtiyor.

Bunun yanı sıra, SFC yatırımcıları korumak amacıyla "uyarı listesi" yayımladı. Bu liste, şüpheli sanal varlık ticaret platformlarını ve Hong Kong'da lisanssız faaliyet gösteren kuruluşları içeriyor. 2020'den bu yana güncellenen liste, yatırımcıları potansiyel riskler hakkında bilgilendirmeyi hedefliyor.

Hong Kong, kripto para sektöründe küresel bir merkez olma hedefini sürdürüyor. Bu doğrultuda, 1 Haziran itibarıyla lisanssız sanal varlık ticaret platformu işletmek yasa dışı hale getirildi.

Şu an itibarıyla Hong Kong'da sadece iki platform tam lisansa sahip ve bu platformlar Hash Blockchain ve OSL Digital Securities olarak açıklandı. Öte yandan, Crypto.com, Bullish ve HKbitEX gibi borsalar henüz tam operasyonel lisanslarını almış değiller.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Hong Kong Hong Kong

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