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Hong Kong kripto para düzenlemelerini hızlandırıyor

Hong Kong kripto para düzenlemelerini hızlandırıyor
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Asya'nın önde gelen finans merkezlerinden Hong Kong, kripto para ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. Maliye Hizmetleri ve Hazine Vekil Sekreteri Joseph Chan, kripto ticaret platformları için lisanslama sürecinin hızlandırılacağını ve gelecek yılın başında danışma paneli kurulacağını açıkladı.

Hong Kong'un kripto ekosistemi hızla gelişiyor. Haziran 2023'te başlatılan lisanslama rejimi kapsamında OSL Exchange, HashKey Exchange ve HKVAX gibi platformlar lisans almayı başardı. Şimdi ise stablecoin'ler ve kripto saklama hizmetleri için yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Bu gelişme, bölgenin kripto varlıklara yönelik düzenleyici çerçevesini genişletiyor.

Hong Kong Kripto Lisanslama Sürecini Basitleştiriyor

Maliye Hizmetleri ve Hazine Vekil Sekreteri Joseph Chan, parlamentoda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, kripto ticaret platformları için lisanslama sürecini kolaylaştıracak.

Hong Kong yönetimi, stablecoin düzenlemeleri konusunda da somut adımlar atıyor. Fiat-referanslı stablecoin ihraççıları için hazırlanan danışma belgeleri, bu ay içinde Yasama Konseyine sunulacak. Önerilen düzenlemeye göre tüm FRS ihraççılarının HKMA'dan lisans alması gerekecek.

Kripto saklama hizmetleri de düzenleyici çerçevenin bir parçası olacak. Chan, düzenleyici kurumların gelecek yıl kripto saklama kuruluşları için yeni bir lisanslama teklifi sunacağını belirtti. Bu gelişmeler Hong Kong'un kripto para merkezi olma hedefini güçlendiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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