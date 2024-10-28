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Hong Kong kripto borsalarına tam lisans için geri sayıma başladı

Hong Kong kripto borsalarına tam lisans için geri sayıma başladı
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Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), beş aylık kapsamlı denetim sürecinin ardından 2024 sonuna kadar kripto para borsalarına yönelik tam lisans verme sürecini sonuçlandıracak. Bu adım, şehrin dijital varlık merkezi olma hedefinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Hong Kong'un finansal ekosistemi önemli bir dönüşüm geçiriyor. SFC'nin aracı kurumlardan sorumlu icra direktörü Eric Yip, geçici izinden tam lisanslıya geçecek platformların nihai listesinin yıl sonuna kadar açıklanacağını belirtti.

Geçici İzinler Tam Lisansa Dönüşüyor

Başvuru sahipleri ve yetkilileri, düzenleyici kurumun geri bildirimlerini büyük ölçüde kabul etti. Şirketler, düzenlenmiş bir ortamda faaliyetlerini geliştirmek için kaynak ayırmaya istekli bulunuyor.

Hong Kong, 2022'de dijital varlık merkezi olma vizyonunu duyurdu. Bu hamle, şehrin potansiyelini yeniden güçlendirme stratejisinin kritik bir parçasını oluşturuyor.

Resmi verilere göre üç platform tam lisanslı, 11 platform "lisanslı sayılan" statüsünde bulunuyor. SFC, Haziran ayındaki geçici onayların ardından yürütülen denetimlerde bazı yetersizlikler tespit etti.

Yip, platformların SFC'nin geri bildirimleri doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapmasının ardından kısıtlı operasyonlar için lisans alabileceklerini vurguladı. Düzenleyici kurum 2025 başında yetkili borsalarla daha yakın iş birliği için bir danışma paneli kuracak.

Hong Kong Borsası (HKEX) da Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için Asya-Pasifik zaman dilimlerine özel fiyat göstergeleri içeren Sanal Varlık Endeks Serisini hayata geçirmeyi planlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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