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Hong Kong Ethereum yatırımlarında yeni bir sayfa açıyor

Hong Kong Ethereum yatırımlarında yeni bir sayfa açıyor
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Hong Kong, kripto ETF'lerde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Ethereum stake etme özelliği, spot ETF'lere entegre edilebilir. Blockdaemon yöneticisi Andrew Vranjes, düzenleyicilerle yapılan görüşmelerde olumlu sinyaller alındığını ve bu yeniliğin yakında hayata geçebileceğini açıkladı.

Hong Kong, kripto para piyasasındaki öncü rolünü pekiştirmeye hazırlanıyor. Blockdaemon şirketinin üst düzey yöneticisi Andrew Vranjes'in açıklamaları, spot Ethereum (ETH) borsada yatırım fonları (ETF) için stake etme özelliğinin bu yıl içinde onaylanabileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, Hong Kong'un küresel kripto merkezi olma vizyonunda önemli bir dönüm noktası olabilir ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunabilir.

Kripto ETF Dünyasında Hong Kong Rüzgarı Esiyor

Blockdaemon Uluslararası Başkanı ve Başkan Yardımcısı Andrew Vranjes, ekibinin Hong Kong'daki spot kripto ETF ihraççılarıyla yakın iş birliği içinde hareket ettiğini belirtti. İş birliğinin amacının, yerel düzenleyicilerle görüşmeler yaparak uygulanabilir stake etme çözümleri geliştirmek olduğu açıklandı.

Vranjes, düzenleyicilerin "belirli yapılar ve sınırlar dahilinde" stake etme özelliğini onaylayabileceğini ifade etti. Ekibin bu konuda ilerleme kaydettiğini vurgulayan Vranjes "Piyasanın nasıl gelişmek istediğini göreceğiz. Belki önce akredite yatırımcılar ve üstü için bu seçenek sunulur. Zamanla adım adım ilerleyebilir. Görüşmelerin düzeyi nedeniyle olumlu bir bakış açısına sahibiz." ifadelerini dile getirdi.

Blockdaemon ekibinin müşterileri ve düzenleyicilerle "çok derin görüşmeler" yürüttüğünü belirten Vranjes, "Çok sayfalı dokümanlar gidip geliyor. Bu düzeyde titiz bir çalışma sürüyor. Sanırım duyuruya daha yakınız." dedi.

Hong Kong'daki spot kripto ETF'lerin başlangıçtaki heyecana rağmen ABD'deki muadillerine kıyasla performansları nispeten düşük kaldı. Sektör uzmanları, spot Ethereum ETF'leri için potansiyel stake etme özelliğinin bu ürünlere rekabet avantajı sağlayabileceğini düşünüyor.

Verilere göre Hong Kong'daki üç spot Ethereum ETF'inin toplam işlem hacmi pazartesi günü 390.000 dolar olurken günlük fon akışı sıfırdı. Öte yandan ABD'deki dokuz ETF aynı gün 129 milyon dolarlık işlem hacmi ve 9,5 milyon dolarlık net günlük çıkış kaydetti.

Vranjes "Hong Kong'da ETF'ler için Ethereum stake etme konusunda ABD'den önce bir duyuru görmemiz beni şaşırtmaz." diyerek Hong Kong'un bu alanda öncü olma potansiyeline dikkat çekti.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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