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Hong Kong düzenleyicisi kripto para şirketlerinin ihlalini ortaya çıktı

Hong Kong düzenleyicisi kripto para şirketlerinin ihlalini ortaya çıktı
Haberler
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Haberler
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Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), iki yurt dışı kripto şirketinin kendilerini banka olarak tanıtması ve banka kartı hizmeti sunması nedeniyle inceleme başlattı. Düzenleyici kurum, bu eylemlerin Bankacılık Yönetmeliği'ni ihlal edebileceğini belirterek tüketicileri uyardı.

Hong Kong'un kripto düzenlemeleriyle sektöre kapılarını açtığı bir dönemde, lisanssız bankacılık faaliyetleri endişe yaratıyor. HKMA, yurt dışı merkezli iki kripto şirketinin faaliyetlerini mercek altına aldı.

Kripto Şirketleri Denetim Altında

Hong Kong Para Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, kripto şirketlerinden birinin kendisini doğrudan banka olarak gösterdiği, diğerinin ise web sitesinde sunduğu ürünü banka kartı olarak sunduğu belirtildi.

Ekonomi merkezi olma hedefiyle hareket eden Hong Kong, Haziran 2023'te kripto ticaret platformları için lisanslama rejimini yürürlüğe koydu. Bu kapsamda OSL Exchange, HashKey Exchange ve HKVAX olmak üzere üç büyük borsaya lisans sağlandı.

Finansal Hizmetler ve Hazine Sekreteri Christopher Hui, kripto para yatırımlarına yönelik vergi teşviklerinin yıl sonuna kadar genişletileceğini duyurdu. Bu adım, Hong Kong'un kripto sektörünü destekleme kararlılığını gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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