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Hong Kong düzenleyicisi kripto denetim kadrosunu genişletiyor

Hong Kong düzenleyicisi kripto denetim kadrosunu genişletiyor
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Hong Kong'un menkul kıymetler düzenleyicisi SFC, kripto varlıkların düzenlenmesi için önemli bir adım attı. 2025-2026 mali yılı bütçesinde sekiz yeni kripto uzmanı pozisyonu açacak. Bu hamle, bölgenin kripto merkezi olma hedefinde yeni bir aşamayı işaret ediyor.

Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (SFC) yeni bütçe planı, kripto sektörünün düzenlenmesine verilen önemi gösteriyor. Kurum, 332,4 milyon dolarlık bütçesiyle sanal varlık ticaret platformlarının denetimini ve piyasa gözetimini güçlendirecek.

Hong Kong Denetim Gücünü Artırıyor

Hong Kong'un kripto düzenlemeleri yeni bir boyut kazanıyor. SFC'nin pazartesi günü Yasama Konseyi'nde sunduğu bütçe planı, 15 yeni personel alımını öngörüyor. Bunların sekizi kripto varlık düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve denetim soruşturmalarına ayrılacak.

Kurum, 2024-25 dönemine kıyasla yüzde 7,2'lik bir bütçe artışına gidiyor. Personel maliyetlerindeki 16,7 milyon dolarlık artış, ortalama yüzde 2,1'lik maaş yükselmesini de kapsıyor. SFC, son beş mali yılın üçünde personel sayısını sabit tutmuştu.

Haziran 2023'te başlatılan kripto lisanslama rejimi kapsamında lisanslı platform sayısı dokuza ulaştı. OSL ve HashKey gibi platformlara ek olarak PantherTrade ve YAX da lisans almayı başardı. SFC'nin bu genişleme planı, Hong Kong'un kripto merkezi olma hedefindeki kararlılığını gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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