Hong Kong düzenleyicisi dijital varlık hazinelerini mercek altına aldı

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, dijital varlık hazinesi şirketlerinin hisse fiyatlarının yüksek primle işlem görmesinden endişe duyduğunu açıkladı. Komisyonun bu açıklaması yeni düzenlemelerin habercisi olarak algılandı.

Hong Kong'un finans düzenleyicisi, dijital varlık hazinesi oluşturan halka açık şirketlerin faaliyetlerini yakından izlediğini ve bu konuda rehber ilkeler oluşturulmasının gerekli olup olmadığını değerlendirdiğini açıkladı.

Yatırımcılar Riskleri Tam Anlamıyor

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Kelvin Wong Tin-yau, kısa bir süre önce düzenlediği basın toplantısında, dijital varlık hazinelerini yöneten şirketlerin hisse fiyatlarının, ellerindeki dijital varlıkların maliyetinin çok üzerinde işlem gördüğünü belirtti. Wong, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzer örnekleri vererek, bu tür yüksek primlerin yatırımcıları gereksiz risklere maruz bıraktığını ifade etti.

Komisyon başkanı, bireysel yatırımcıların dijital varlık hazinesi şirketleriyle ilişkili riskleri tam olarak anlayamayabileceğine dikkat çekti. Wong, yatırımcıları dijital varlık hazinelerinin temel risklerini anlamaya çağırırken, komisyonun bu konuda eğitim çalışmalarını artıracağını söyledi.

Hong Kong'da şu anda dijital varlık hazine düzenlemelerine ilişkin özel bir mevzuat bulunmuyor. Yerel kaynaklara göre düzenleyici kurum bu alanda rehber ilkelerin gerekli olup olmadığını inceliyor.

Dijital varlık hazineleri küresel kripto sektöründe ivme kazanırken, Hong Kong bu konuda temkinli davranıyor. Geçen hafta yapılan açıklamalara göre Hong Kong Borsası, büyük likit varlık tutulmasını yasaklayan kurallarına atıfta bulunarak, dijital varlık hazinelerini ana iş modeli haline getirmek isteyen en az beş şirketin planlarına itiraz etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

