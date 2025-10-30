Hong Kong düzenleyicisi dijital varlık hazinelerini mercek altına aldı

Hong Kong'un finans düzenleyicisi, dijital varlık hazinesi oluşturan halka açık şirketlerin faaliyetlerini yakından izlediğini ve bu konuda rehber ilkeler oluşturulmasının gerekli olup olmadığını değerlendirdiğini açıkladı.

Yatırımcılar Riskleri Tam Anlamıyor

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Kelvin Wong Tin-yau, kısa bir süre önce düzenlediği basın toplantısında, dijital varlık hazinelerini yöneten şirketlerin hisse fiyatlarının, ellerindeki dijital varlıkların maliyetinin çok üzerinde işlem gördüğünü belirtti. Wong, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzer örnekleri vererek, bu tür yüksek primlerin yatırımcıları gereksiz risklere maruz bıraktığını ifade etti.

Komisyon başkanı, bireysel yatırımcıların dijital varlık hazinesi şirketleriyle ilişkili riskleri tam olarak anlayamayabileceğine dikkat çekti. Wong, yatırımcıları dijital varlık hazinelerinin temel risklerini anlamaya çağırırken, komisyonun bu konuda eğitim çalışmalarını artıracağını söyledi.

Hong Kong'da şu anda dijital varlık hazine düzenlemelerine ilişkin özel bir mevzuat bulunmuyor. Yerel kaynaklara göre düzenleyici kurum bu alanda rehber ilkelerin gerekli olup olmadığını inceliyor.

Dijital varlık hazineleri küresel kripto sektöründe ivme kazanırken, Hong Kong bu konuda temkinli davranıyor. Geçen hafta yapılan açıklamalara göre Hong Kong Borsası, büyük likit varlık tutulmasını yasaklayan kurallarına atıfta bulunarak, dijital varlık hazinelerini ana iş modeli haline getirmek isteyen en az beş şirketin planlarına itiraz etti.