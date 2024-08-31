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Hong Kong'dan kripto dünyasına sürpriz hamle

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Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), son başvuru tarihinden aylar sonra HKDAEx'e dijital varlık borsası lisansı verdi. Bu karar, Hong Kong'un kripto ekosistemini güçlendirme ve küresel bir merkez olma yolundaki konumunu sağlamlaştırıyor.

Hong Kong merkezli Hong Kong Dijital Varlık Değişim Limited (HKDAEx), kripto para ekosisteminde dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Şirket, resmi son başvuru tarihinden üç ay sonra, 27 Ağustos'ta yaptığı lisans başvurusunun ardından, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan onay aldı. Bu beklenmedik gelişme, Hong Kong'un dijital varlık piyasasındaki düzenlemelere yönelik esnek yaklaşımını gözler önüne serdi.

Hong Kong'un Kripto Vizyonu Netleşiyor

Hong Kong, 1 Haziran itibarıyla lisanssız sanal varlık ticaret platformlarının (VATP) faaliyetlerini yasaklayarak kripto para piyasasındaki düzenleme kontrolünü artırdı. Bu karar, sektördeki oyuncuları lisans almaya yönlendirdi. HKDAEx, Hong Kong Finansal Varlık Borsası Grubu'nun bir üyesi olarak, başvurusunu dijital varlık borsası lisansı için yapmıştı.

Şirket, fiziksel varlıkların değerini artırma ve gerçek ekonomiyi destekleme amacıyla, fiziksel varlıkları dijital varlıklarla entegre ederek likiditeyi geliştirdiğini açıkladı. Bu yaklaşım, Hong Kong'un dijital varlık ekosistemindeki inovasyon hedeflerini destekler nitelikte gözüküyor.

Şu anda Hong Kong'da yalnızca 'OSL Digital Securities' ve 'Hash Blockchain' olmak üzere iki tam lisanslı sanal varlık ticaret platformu faaliyet gösteriyor. Diğer bazı şirketler ise lisanslama süreci devam ederken, geçici bir çerçevede faaliyetlerine devam ediyor.

Hong Kong'un bu girişimleri, şehrin küresel kripto merkezi olma hedefini destekliyor. 2024 Henley Kripto Benimseme Endeksi'ne göre Hong Kong Singapur'un ardından kripto para biriminin küresel benimsenmesinde ikinci sıraya yerleşti. Henley & Partners'ın araştırması, şehrin ekonomik faktörler ve vergi avantajları sayesinde kripto büyümesini destekleyen ideal bir ortam sağladığını ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler ışığında, Hong Kong'un dijital varlık ekosisteminde önemli bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlediği görülüyor. Sektördeki düzenlemeler ve yeni lisanslar, şehrin finansal yenilikçilik alanındaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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