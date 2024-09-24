Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Hong Kong Blockchain teknolojisi ile geleneksel finansa meydan okuyor

Hong Kong Blockchain teknolojisi ile geleneksel finansa meydan okuyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), e-HKD projesinin ikinci fazını başlatarak kripto para birimi alanındaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Bu aşamada tokenize varlıkların tasfiyesi, programlanabilirlik ve çevrim dışı ödemeler gibi üç ana tema üzerinde durulacak. Proje, Hong Kong'un finansal teknoloji alanındaki liderliğini güçlendirmeyi ve dijital ekonomiye geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Hong Kong, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) arenasında öncü rolünü devam ettiriyor. e-HKD projesinin yeni fazı, dijital paranın günlük hayatta ve ticari işlemlerde kullanımını incelemeyi amaçlıyor. Bank of China, HSBC ve Visa gibi sektör devlerinin katılımı, projenin potansiyel etkisini ve önemini vurguluyor.

Hong Kong'da Finansal Ekosistemin Dijital Dönüşümü Başladı

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) yaptığı açıklamada e-HKD pilot programının ikinci aşamasının resmen başladığını duyurdu. Proje, bu aşamada "Proje e-HKD+" olarak yeniden adlandırıldı. HKMA, bu girişimin Hong Kong'un fintech gelişimi konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.

İkinci faz kapsamında, çeşitli sektörlerden 11 firma grubu, e-HKD ve tokenize mevduatlar için yenilikçi kullanım senaryolarını keşfetmek üzere seçildi. Bu firmalar arasında Bank of China, Hang Seng Bank, HSBC, Aptos Lab, Visa ve Mastercard gibi sektör liderleri yer alıyor. Katılımcıların çeşitliliği, projenin geniş bir uygulama alanını kapsadığını gösteriyor.

HKMA, ikinci aşamayı bir e-HKD sandbox'ı ile yürütmeyi planlıyor. Bu sandbox, pilot katılımcılarının kullanım senaryolarını prototiplemesine ve test etmesine olanak sağlayacak. Resmi belgeye göre Hang Seng Bank, Aptos Lab ve Boston Consulting Group, tokenize bir fonun dijital para ile halka açık bir Blockchain'de tasfiye edilmesinin ticari değerini test etmeyi planlıyor.

Projenin önemli bir odak noktasında ise sınır ötesi ödemeler ve bankalararası transferler yer alıyor. Visa, ANZ, Fidelity ve ChinaAMC, e-HKD ve tokenize mevduatlar aracılığıyla bu alandaki imkanları keşfedecek. Bu çalışma, Avustralya merkezli kurumsal yatırımcıların Hong Kong'daki varlık yönetimi firmaları tarafından sunulan tokenize fon birimlerini satın almalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

HKMA Başkanı Eddie Yue, projenin önemini vurgulayarak "e-HKD Pilot Programı, HKMA'nın sektörle birlikte yeni kripto para biçimlerinin genel halka nasıl benzersiz bir değer katabileceğini keşfetmesi için değerli bir fırsat sağladı." dedi. Yue, HKMA'nın dijital para araştırmalarında kullanım senaryosu odaklı bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğini belirtti.

Proje, Hong Kong'un fintech ekosistemini güçlendirme ve küresel bir finans merkezi olarak konumunu pekiştirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. HKMA, ikinci aşamadan elde edilen temel bulguları 2025 yılı sonuna kadar açıklamayı planıyor. Bu sonuçlar, Hong Kong'un ve potansiyel olarak diğer ülkelerin gelecekteki CBDC stratejilerini şekillendirmede kritik bir rol oynayabilir.

e-HKD projesi, küresel CBDC rekabetinde Hong Kong'u ön plana taşıyor. Çin'in dijital yuan projesinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları kendi dijital para birimlerini geliştiriyor. Hong Kong'un bu alandaki çabaları sadece yerel finansal sistemi modernize etmekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası finansal mimarinin geleceğini de şekillendirebilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Hong Kong Hong Kong Finans

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });