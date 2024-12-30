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Hong Kong Bitcoin rezerv hamlesini duyurdu

Hong Kong Bitcoin rezerv hamlesini duyurdu
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Hong Kong'un kripto varlıklara yönelik stratejik yaklaşımı yeni bir boyut kazandı. Devlete ait Wen Wei Po gazetesine açıklamalarda bulunan Milletvekili Wu Jiexhuang, finansal istikrar için Bitcoin rezervi oluşturmanın önemini vurguladı. Bu gelişme, Hong Kong'un dijital varlık merkezi olma hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hong Kong Yasama Meclisi üyesi Wu Jiexhuang, özel idari bölgenin ulusal rezervlerine Bitcoin (BTC) eklemeyi önerdi. "Tek ülke, iki sistem" politikasından yararlanarak finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen bu hamle, ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerinin piyasa etkilerinin incelenmesini de kapsıyor. El Salvador ve Bhutan gibi ülkelerin Bitcoin rezerv stratejilerini örnek gösteren Jiexhuang, Hong Kong'a ilk hamle avantajı sağlayacak bir strateji sunuyor.

Hong Kong Ulusal Rezervlere Bitcoin Eklemeyi Planlıyor

Wu Jiexhuang'ın önerisi, kripto para dünyasında yankı yarattı. Çin'in hâlihazırda 190.000 Bitcoin'lik rezerviyle ABD'den sonra en büyük Bitcoin varlığına sahip olması, önerinin arka planını güçlendiriyor. Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu, düzenlemeleri "aynı iş, aynı riskler, aynı kurallar" prensibiyle şekillendirecek.

2024 yılı ortalarında bir başka Yasama Meclisi üyesi Johnny Ng'nin benzer bir öneri sunması, konunun Hong Kong yönetimi tarafından ciddi şekilde ele alındığını gösteriyor. Bitcoin'in stratejik rezervlere dahil edilmesi, geleneksel varlıkların değerinde potansiyel değişimlere karşı bir koruma sağlayabilir.

Jiexhuang, büyük ekonomik güçlerin Bitcoin'i stratejik rezervlere dahil etme kararının, kripto para biriminin değerini daha istikrarlı hale getireceğini ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atacağını öngörüyor. Bu durum, geleneksel varlıkların değerinde düşüşe neden olabilir ve hükümetlerin mali rezervlerini etkileyebilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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