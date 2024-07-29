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Hong Kong Bitcoin'i finansal rezervlerine dahil etmek istiyor

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Hong Kong'da görev yapan milletvekili Johnny Ng, Bitcoin'in ülkenin resmi finansal rezervlerine eklenmesi fikrini gündeme getirdi. Bu gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kripto paralarla ilgili açıklamalarının ardından geldi.

Hong Kong'daki bir milletvekili, Bitcoin'in resmi finansal rezervlere eklenmesi fikrini tartışmaya açtı. Bu gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralarla ilgili açıklamalarının ardından yaşandı.

Hong Kong Kripto Para Hamleleriyle Dünya Sahnesinde

Hong Kong Yasama Meclisi üyesi Johnny Ng, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla kripto para dünyasını heyecanlandırdı. Ng, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Bitcoin'in Hong Kong'un resmi mali rezervlerine dahil edilmesi fikrini masaya yatıracağını duyurdu.

Bu sürpriz açıklama, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, yeniden seçilmesi halinde ülkesi için "stratejik Bitcoin rezervi" oluşturma vaadinin hemen ardından geldi. Ng, konuyla ilgili olarak "Bitcoin'in küresel kabul görürlüğü artıyor ve teknoloji çevrelerinde 'dijital altın' olarak nitelendiriliyor. Uygun şartlar oluştuğunda, Bitcoin'i mali rezervlerimize ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'un bu yaklaşımı, komşusu Çin'in kripto para konusundaki sert tutumundan belirgin şekilde ayrılıyor. Geçtiğimiz yıl kripto ticaret platformları için bir lisanslama sistemi başlatan Hong Kong, sektöre daha ılımlı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Ülkede mevcut düzenlemelerin aşırı katı olduğu yönünde eleştiriler de mevcut. Milletvekili Duncan Chiu, bu durumun küresel borsaların Hong Kong pazarına girmesini zorlaştırdığını belirtti. Nitekim OKX, Gate.io ve HTX gibi büyük borsalar ülkede yaptıkları lisans başvurularını geri çekmişti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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