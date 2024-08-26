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Hong Kong bazı kripto para borsalarında büyük eksiklikler buldu

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Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (SFC), tam lisans peşindeki kripto para borsalarında yaptığı denetimler, ciddi yetersizlikleri gün yüzüne çıkardı. Müşteri varlıklarının denetlenmesindeki zafiyetler ve yetersiz siber güvenlik önlemleri, lisans alma sürecini tehlikeye atıyor. SFC, bu kusurları gideremeyen borsaların lisans başvurularını reddetme veya iptal etme tehdidinde bulundu.

Hong Kong'un kripto para dünyasında önemli bir merkez olma hedefi, beklenmedik zorluklarla karşı karşıya. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (SFC) yaptığı denetimler, pek çok kripto borsasının lisans başvurularında ciddi eksiklikler olduğunu ortaya çıkardı. Bu durum, Hong Kong'un kripto regülasyonlarında sıkı bir tutum izleyeceğinin işaretlerini verirken, sektörün geleceği için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Hong Kong'da Faaliyet Gösteren Kripto Borsaları İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), ülkedeki kripto para borsalarının lisans başvurularını incelerken ciddi eksiklikler tespit etti. Yapılan denetimler sonucunda, bazı firmaların müşteri varlıklarını koruma ve siber güvenlik konularında yetersiz kaldığı ortaya çıktı.

SFC'den yapılan açıklamada, devam eden incelemeler hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, tespit edilen önemli eksiklikleri gideremeyen platformların lisans başvurularının reddedilebileceği veya mevcut lisansların iptal edilebileceği belirtildi. Kurum hangi firmaların sorunlu olduğu açıklamadı.

Konu hakkında bilgisi olan kaynaklara göre aralarında Crypto.com, HKbitEX, PantherTrade ve Bullish'in de bulunduğu 11 kuruluş SFC'ye lisans başvurusunda bulundu. Bu firmalardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

SFC, Mayıs ayı sonlarında kripto ticaret platformlarına yönelik yerinde denetimler yapacağını duyurmuştu. Bu süreçte OKX ve ByBit gibi bazı büyük oyuncular başvurularını geri çekti. Şu anda Hong Kong'da yalnızca OSL ve HashKey tam lisanslı borsa olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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