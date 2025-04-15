Hisseler çakıldı: Bitcoin madencisi bulut işini elden çıkarıyor

Teksas merkezli Bitcoin ve kripto madenciliği kökenli veri merkezi şirketi Applied Digital (APLD), bulut bilişim işinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu birimi elden çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, yüklü altyapı yatırımlarına rağmen gelir hedeflerini tutturamadı. Gelirdeki gerilemenin ardından yatırımcılar hisseleri yoğun satış baskısına maruz bıraktı.

Şirket, Yüksek Performanslı Bilgi İşleme ve GYO Modeline Geçişi Hızlandırmayı Planlıyor

Applied Digital, 28 Şubat 2025'te biten çeyrekte 52,9 milyon dolar gelir açıkladı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 22'lik bir artış olsa da piyasa tahminlerine göre beklenen 64,5 milyon dolara ulaşamadı. Şirket, analistlerin hisse başına zarar öngörülerini kısmen aştı ve hisse başına 0,08 dolar GAAP dışı net zarar bildirdi. Ancak düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 10 milyon dolar seviyesinde kaldı ve beklenen 16,9 milyon dolara göre ciddi bir düşüş gösterdi.

APLD hisseleri, bu sonuçların ardından yüzde 30'a yaklaşan bir değer kaybı yaşadı ve seansın erken saatlerinde 3,90 dolar düzeyinde işlem gördü. Bulut Hizmetleri biriminin çeyreklik geliri 27,7 milyon dolardan 17,8 milyon dolara inerek yüzde 36 oranında düştü. Şirket yönetimi, tek kiracılı GPU (grafik işlem birimi) altyapısından çok kiracılı modele geçiş esnasında teknik sorunlarla karşılaştıklarını belirtti.

Applied Digital'in yönetim kurulu, 10 Nisan'da Bulut Hizmetleri işini tamamen satarak yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) veri merkezi faaliyetlerine odaklanma yönünde onay verdi. Uzun vadede şirketin kendisini bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak konumlandırmayı hedeflediği açıklandı. CEO Wes Cummins, "Bulut Hizmetleri işini veri merkezi operasyonlarımızdan ayırmanın hissedarlarımızın uzun vadeli çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.