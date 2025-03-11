Hindistan pazarında yeni bir başlangıç: Dev kripto şirketi geri dönüyor

Coinbase, Hindistan'a dönüş yolunda önemli bir adım daha attı. Yıllar önce düzenleyici zorluklar nedeniyle pazardan çekilmek zorunda kalan Coinbase, şimdi Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolarak yeniden Hindistan pazarına girmeye hazırlanıyor. Borsa, hizmetlerini genişletmeyi ve yerel düzenlemelerle tam uyum içinde faaliyet göstermeyi amaçlıyor.

Coinbase Hindistan'da Yeniden Faaliyete Hazır

Kripto para borsası Coinbase, Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) yaptığı kayıt işlemiyle ülkeye tamamen dönüş için önemli bir adım attı. Şirket tarafından gün içinde yapılan açıklamada, bu gelişmenin Hindistan pazarında ticaret hizmetlerini sunma yolunu açtığı belirtildi.

Nasdaq'ta işlem gören Coinbase, birkaç yıl önce Hindistan pazarında faaliyet gösterirken düzenleyici kurumların baskısı nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşmış ve sonunda ülkeden çekilmek zorunda kalmıştı. Borsa, 2022 yılında Hindistan Merkez Bankası'nın uyguladığı "gayriresmi baskı" nedeniyle faaliyetlerini askıya almıştı. Takip eden yılda ise Hindistan vatandaşlarına cüzdan hizmetleri sunmaya devam ederken, yeni kullanıcı kayıtlarını durdurmuştu.

Mali İstihbarat Birimi'ne yapılan kayıt, şirketin ticaret hizmetlerini yeniden Hindistan pazarına sunabilmesinin önünü açıyor. Bu yılın başlarında, Coinbase'in Hindistan'a olası bir geri dönüş için FIU dahil olmak üzere düzenleyici kurumlarla görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Brian Armstrong yönetimindeki borsa, bu yıl içinde Hindistan'da perakende hizmetlerine başlamayı planladığını açıklarken, ayrıca diğer ürünleri de piyasaya sürmeyi ve ülkedeki yatırımlarını artırmayı düşündüğünü duyurdu.

Coinbase APAC Bölge Genel Müdürü John O'Loghlen konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hindistan bugün dünyadaki en heyecan verici pazar fırsatlarından birini temsil ediyor ve yerel düzenlemelere tam uyum içinde buradaki yatırımımızı derinleştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.