1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Hindistan pazarında yeni bir başlangıç: Dev kripto şirketi geri dönüyor

Hindistan pazarında yeni bir başlangıç: Dev kripto şirketi geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase, Hindistan Mali İstihbarat Birimi'ne kayıt olarak ülkeye dönüş sürecinde önemli bir adım attı. Hindistan'da yeniden ticaret hizmetleri sunmayı planlayan borsa, yerel düzenlemelere uyum sağlamayı hedefliyor.

Coinbase, Hindistan'a dönüş yolunda önemli bir adım daha attı. Yıllar önce düzenleyici zorluklar nedeniyle pazardan çekilmek zorunda kalan Coinbase, şimdi Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolarak yeniden Hindistan pazarına girmeye hazırlanıyor. Borsa, hizmetlerini genişletmeyi ve yerel düzenlemelerle tam uyum içinde faaliyet göstermeyi amaçlıyor.

Coinbase Hindistan'da Yeniden Faaliyete Hazır

Kripto para borsası Coinbase, Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) yaptığı kayıt işlemiyle ülkeye tamamen dönüş için önemli bir adım attı. Şirket tarafından gün içinde yapılan açıklamada, bu gelişmenin Hindistan pazarında ticaret hizmetlerini sunma yolunu açtığı belirtildi.

Nasdaq'ta işlem gören Coinbase, birkaç yıl önce Hindistan pazarında faaliyet gösterirken düzenleyici kurumların baskısı nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşmış ve sonunda ülkeden çekilmek zorunda kalmıştı. Borsa, 2022 yılında Hindistan Merkez Bankası'nın uyguladığı "gayriresmi baskı" nedeniyle faaliyetlerini askıya almıştı. Takip eden yılda ise Hindistan vatandaşlarına cüzdan hizmetleri sunmaya devam ederken, yeni kullanıcı kayıtlarını durdurmuştu.

Mali İstihbarat Birimi'ne yapılan kayıt, şirketin ticaret hizmetlerini yeniden Hindistan pazarına sunabilmesinin önünü açıyor. Bu yılın başlarında, Coinbase'in Hindistan'a olası bir geri dönüş için FIU dahil olmak üzere düzenleyici kurumlarla görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Brian Armstrong yönetimindeki borsa, bu yıl içinde Hindistan'da perakende hizmetlerine başlamayı planladığını açıklarken, ayrıca diğer ürünleri de piyasaya sürmeyi ve ülkedeki yatırımlarını artırmayı düşündüğünü duyurdu.

Coinbase APAC Bölge Genel Müdürü John O'Loghlen konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hindistan bugün dünyadaki en heyecan verici pazar fırsatlarından birini temsil ediyor ve yerel düzenlemelere tam uyum içinde buradaki yatırımımızı derinleştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
img

Kırmızı kart görmesine neden olan sözleri ortaya çıktı
img

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Son Dakika Haberleri

title