Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Hindistan Merkez Bankası cephesinden kripto para çağrısı

Hindistan Merkez Bankası cephesinden kripto para çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, kripto paraların ulusal egemenlik ve finansal istikrar için tehdit oluşturduğunu belirterek, uluslararası düzeyde düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Das, bu konunun global ekonomik istikrarsızlıkları önlemede kritik olduğunu vurguladı.

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, kripto paraların ulusal finansal sistemler üzerindeki tehditlerini vurgulayarak, bu dijital varlıkların uluslararası alanda düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Das, bu alanda yapılan uluslararası ortaklıkların önemine değindi ve kripto paraların kontrolsüz büyümesinin ekonomik istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Hindistan'dan Finansal İstikrar İçin Küresel İş Birliği Çağrısı

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Das, kripto paraların ülkenin finansal yapısı ve egemenliği üzerindeki olası tehlikelerine dikkat çekti.

Hindistan Merkez Bankası Başkanı, kripto varlıkların geleneksel finans kurumlarıyla birlikte faaliyet göstermesinin yaratabileceği tehlikelere işaret ederek, "Bu dijital varlıkların temel hedefi mevcut finans düzenini bypass etmektir. Kripto paralar, paranın tüm niteliklerini barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Das, kripto para kullanımının Hindistan'da kontrolsüz biçimde yaygınlaşmasının, ekonominin önemli bir bölümünü merkez bankası denetiminden çıkarabileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası Başkanı, "Merkez bankası para kontrolünü yitirirse, kriz dönemlerinde veya enflasyonla mücadelede nasıl etkili olabilir?" sorusunu gündeme getirdi.

Konunun uluslararası boyutuna da değinen Das, kripto para işlemlerinin sınır ötesi niteliği nedeniyle küresel iş birliğinin zorunlu olduğunu vurguladı. Hindistan'ın son G20 toplantısında bu meseleyi masaya yatırdığını ve uluslararası mutabakat oluşturma yönünde ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Öte yandan, Hindistan'ın kripto paralara yönelik ihtiyatlı tutumu, sektörün önde gelen firmalarının Dubai gibi komşu ülkelere yönelmesine neden oldu. Ülkede kripto para işlemlerine uygulanan yüzde 30 oranındaki vergi de sektörün gelişimini kısıtlayan faktörler arasında yer alıyor.

Hindistan hükümetinin kripto para konusundaki temkinli yaklaşımı, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Narendra Modi'nin açıklamalarıyla da destekleniyor. Yetkililer, kripto paraların düzenlenmesi için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Merkez Bankası Kripto Para Hindistan Finans

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ekim Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 28-29 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 28-29 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Derbi ne zaman? Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır? 600 milyon lira vurgun yapan postacı kim, Şinasi Kozan kimdir? Drogba Bursapsor'u satın alacak mı? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.