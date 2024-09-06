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Hindistan'da kripto devrimi gerçekleşiyor

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Hindistan, iki yabancı kripto borsasının faaliyetlerine izin vererek, yerel piyasada rekabeti artırıyor ve yatırımcılara daha fazla seçenek sunuyor. Bu karar, Blockchain teknolojisinin ülkedeki etkinliğini artırarak, kripto para birimi piyasasının daha da olgunlaşmasını sağlayacak.

Hindistan, kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ülkenin Mali İstihbarat Birimi, daha önce engellediği yabancı kripto borsalarından bazılarına faaliyet izni vermeye hazırlanıyor. Bu hamle, Hindistan'ın kripto ekosistemini düzenleme ve geliştirme yolundaki kararlılığını gösterirken, global kripto piyasalarını da yakından ilgilendiriyor.

Hindistan Kripto Piyasasını Genişletiyor

Kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olmaya hazırlanan Hindistan, sektörü düzenleme çabalarında yeni bir aşamaya geçti. Ülkenin Mali İstihbarat Birimi (FIU), daha önce kara para aklamayla mücadele yasalarına uymadıkları gerekçesiyle dört yabancı kripto borsasının faaliyetlerini durdurmuştu. Ülkede şimdi iki yeni offshore kripto para borsasına yeşil ışık yakılması gündemde.

Konu hakkında bilgi sahibi olan güvenilir kaynakların aktardıklarına göre bu borsaların 2025 mali yılının sonuna kadar Hindistan pazarında faaliyet göstermelerine onay verilmesi bekleniyor. Bu kararın arkasında, şüpheli işlem bildirimleri ve işlem şeffaflığı konularında yapılan kapsamlı incelemeler yatıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında, aralarında dev platform Binance'in de bulunduğu dokuz yabancı kripto borsasının erişimini kısıtlayan FIU, şimdi KuCoin ve Binance gibi büyük oyuncuların kayıt başvurularını kabul etmiş durumda. Özellikle Binance'in, 15 Ağustos'ta 2 milyon dolarlık cezayı ödedikten sonra Hindistan'da resmi statü kazanması, sektörde büyük yankı uyandırdı.

India Blockchain Alliance'ın kurucusu Raj Kapoor, bu gelişmelerin Hindistan kripto ekosisteminde çığır açacağını düşünüyor. Kapoor, "Yerel yatırımcılar daha rekabetçi bir ortamda, çeşitli alım-satım seçeneklerine kavuşacak. Önümüzdeki dönemde işlem maliyetlerinin düşmesini ve yenilikçi ürünlerin piyasaya sürülmesini bekliyoruz." dedi.

Hindistan'ın kripto düzenlemeleri bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Hindistan Ekonomik İşler Bakanlığı'nın (DEA) Ekim ayında yayımlamayı planladığı bir istişare belgesi, sektörün geleceğine ışık tutacak. Bu belge, geniş bir paydaş kitlesinden geri bildirim toplayarak, hükümetin kripto politikalarını şekillendirmesine yardımcı olacak.

Hatırlanacağı üzere Hindistan, 2022 yılının Nisan ayında kripto para işlemlerine yönelik vergi düzenlemelerini yürürlüğe koymuştu. Bu düzenlemeler kapsamında, gerçekleşmemiş kripto kazançlarına yüzde 30 vergi uygulanırken, her işlemden yüzde 1 oranında kaynak kesintisi yapılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Hindistan

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