Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Hex Trust cephesinden önemli başarı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital varlık yönetimi konusunda öncü şirketler arasında yer alan Hex Trust, Singapur'da 'Büyük Ödeme Kurumu' lisansı için ilk onayını başarıyla aldı. Bu gelişme, şirketin Singapur'da dijital ödeme tokenları ve OTC ticaret hizmetlerini genişletmesine olanak sağlayacak.

Singapur'da dijital varlık yönetimi konusunda öncü şirketler arasında yer alan Hex Trust, ülkede "Büyük Ödeme Kurumu" lisansı için ilk onayını başarıyla aldı. Bu gelişme, şirketin Singapur'da dijital ödeme tokenları ve OTC ticaret hizmetlerini genişletmesine olanak sağlayacak.

Singapur'da Kripto Saklama Yeniliği Hex Trust İle Büyüyor

Singapur'un finans dünyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kurumsal kripto saklama hizmetleri sunan Hex Trust, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) Büyük Ödeme Kurumu (MPI) lisansı için ilk onayı aldı. Bu onay, şirketin Singapur'daki faaliyetlerini genişletmesine ve dijital varlık hizmetlerini artırmasına olanak tanıyacak.

Hex Trust tarafından alınan ön onay sayesinde şirket, dijital ödeme tokenlarının (DPT) saklanması ve OTC işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda yetki sahibi oldu. Şirket yetkilileri, bu gelişmenin Singapur'un fintech alanındaki yenilikçi yaklaşımına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Hex Trust'ın kurucu ortağı ve CEO'su Alessio Quaglini, "Singapur'daki varlığımızı güçlendirmek bizim için heyecan verici. Fintech yenilikleri ve sağlam düzenleyici yapısıyla öne çıkan bu şehir devletinde faaliyet alanımızı genişletmek, şirketimiz için önemli bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Hex Trust'ın geçtiğimiz yıl içinde elde ettiği başarıların devamı niteliğinde. Şirket, 2023 yılının Kasım ayında Dubai'de Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak tam lisans almıştı. Ayrıca, 2020 yılında Singapur'da bir ofis açarak kurumsal müşterilerine yeni hizmetler sunmaya başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Singapur Singapur Dubai Kripto Para Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

 Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Lecce maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Galatasaray Lecce maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY LECCE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 24 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray Lecce maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda? Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? Beşiktaş Bandırmaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Bandırmaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 24-25 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 24-25 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sancaktepe, Kartal 24-25 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bornova, Kemalpaşa 24-25 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 24-25 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
Erdoğan'ın restinin ardından bakanlık harekete geçti! CHP'li belediyelerden prim borçları tahsil edilecek

Erdoğan'ın restinin ardından bakanlık harekete geçti! CHP'li belediyelerden prim borçları tahsil edilecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title