Her gün 30 dolarla servet sahibi oldu: Yatırımcının sessiz devrimi

Yatırımcı, Bitcoin stratejisine 22 yaşında başladı ve sekiz yıla yakın bir süre boyunca her 12 saatte bir 30 dolarlık Bitcoin satın aldı. Bu istikrarlı yaklaşım, borçlarla mücadele eden bir aileden gelen yatırımcı için hayatını değiştiren bir servet olan 1 milyon dolarlık bir portföyle sonuçlandı.

Yatırımcı, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Arkadaşlarımla dışarı çıkmaktan vazgeçtim, inancımı bu yatırımla beslemek için evde kaldım; yeni bir araba almadım, gösterişli şeyler satın almadım ve hayatımı sade tuttum," diye açıkladı.

Bu yatırım yöntemi, genel piyasa görüşlerinin aksine bir stratejiydi. "Bu süreç boyunca birçok kez, alımlarımın verimsiz olduğu, stratejimin işe yaramayacağı ve sonunda zararla satacağım söylendi," diyen yatırımcının Bitcoin'in potansiyeline olan inancı, bu şüphelerden daha güçlü çıktı.

Neticede son yedi yılda Bitcoin, yüzde 8.048'lik bir kazanç elde etti ve bunun yüzde 155'i yalnızca son bir yıl içinde gerçekleşti. Yatırımcı, her yıl toplamda 10.920 dolar yatırdı. Ancak bu süreç, FTX gibi büyük krizlere rağmen yatırım tezine sadık kalmanın zorluğunu da gözler önüne serdi.

Not: Haberde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.