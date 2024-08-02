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HashKey Singapur'da OTC MPI lisansı aldı

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HashKey OTC, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) prestijli bir Büyük Ödeme Kurumu Lisansı (MPI) alarak finansal teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı. Bu lisans, şirketin dijital ödeme tokenları için geniş kapsamlı hizmetler sunmasına olanak sağlayacak ve bu sayede Singapur'daki finans piyasalarında yeni bir dönemi başlatacak.

Singapur'un finans dünyasında yeni bir sayfa açıldı. HashKey OTC, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) prestijli Büyük Ödeme Kurumu Lisansını (MPI) almayı başardı. Bu gelişme, şirketin dijital ödeme token hizmetlerini Singapur'da sunmasına olanak tanıyor.

HashKey OTC Lisansıyla Piyasalara Yön Veriyor

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren HashKey OTC, Singapur finans dünyasında önemli bir adım attı. Şirket, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) Büyük Ödeme Kurumu Lisansını (MPI) almayı başardı. Bu gelişme, firmanın Singapur'da dijital ödeme token hizmetleri sunmasının önünü açtı.

HashKey Group çatısı altında hizmet veren HashKey OTC, ticaret alanında uzmanlaşmış bir kuruluş olarak dikkat çekiyor. Şirket, düzenlenmiş borsa işlemleri, güvenli saklama, aracılık ve varlık yönetimi gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Daha önce MAS'tan prensipte onay alan ve lisans gerektirmeyen bir yapıda çalışan HashKey OTC'nin OTC birimi, gün içinde yapılan açıklamayla tam lisanslı statüye kavuştu. Bu yeni durum, şirketin özellikle spot ticaret ve yüksek değerli işlemler konusundaki hizmet ağını genişletmesine olanak tanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan HashKey OTC CEO'su Li Liang, "MAS'ın verdiği bu lisansla birlikte, dijital ödeme tokenları için daha kapsamlı ve düzenlenmiş OTC ticaret çözümleri sunma imkanına kavuştuk." dedi. Şirketin gelecekte sunmayı planladığı ek hizmetler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Singapur'da MPI lisansına sahip diğer önemli isimler arasında Coinbase, Ripple, GSR Markets, Upbit ve BitGo bulunuyor. HashKey OTC, bu lisansla birlikte hem Singapur'da hem de global kripto piyasalarında önemli bir konum elde etmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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