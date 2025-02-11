HARRYBOLZ token nedir, neden yükseldi?

Elon Musk, X'teki profil adını bir kez daha değiştirdi ve bu kez kelime oyunlarıyla dolu "Harry Bolz" ismiyle gündemi sarstı. Musk'ın bu hamlesinin hemen ardından Solana'nın PumpFun platformunda "Harry Bolz" (HarryBolz) isimli yeni bir token piyasaya sürüldü. Sadece 30 dakika içinde değeri yüzde 17 bin gibi inanılmaz bir oranda arttı.

Token, piyasaya sürüldükten sadece iki dakika sonra yüzde 500 gibi devasa bir artış yaşadı. Ancak asıl patlama sonrasında geldi ve fiyatı yüzde 17 bin 994 oranında fırlayarak piyasa değerini 3.68 milyon dolara çıkardı. Tabii ki, meme coin'lerin doğası gereği bu çılgın yükseliş uzun sürmedi. Zirve noktasından sonra fiyat yüzde 3 bin 300 oranında düştü.

Şu anda Harry Bolz memecoin'in fiyatı 0.0022 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak Musk'ın etkisini göz önüne alırsak, fiyatın nereye gideceğini kestirmek zor. Bu sadece geçici bir internet şakası mı, yoksa kripto dünyasında yeni bir çılgınlığın başlangıcı mı?

Öte yandan, Musk'ın "Harry Bolz" ismini ilk kez kullanmadığını da hatırlamakta fayda var. 2023 yılında da X profil adını aynı şekilde değiştirmişti.