Haftalık Ripple (XRP) fiyat tahminleri: Bu hafta ne bekleniyor?

Hareketlilik Azalıyor

Şubat ayının başından beri XRP, 2 dolar destek seviyesinin üzerinde yatay bir seyir izliyor. Alıcılar birkaç kez fiyatı 2,5 doların üzerine çıkarmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadılar. Boğaların 3 doları yeniden test edebilmesi için öncelikle 2,5 doları güçlü bir destek seviyesine dönüştürmeleri gerekiyor.

Uzun Vadeli Görünüm Zayıf

Haftalık grafiklerde MACD ve RSI gibi momentum göstergeleri zayıflık sinyalleri veriyor ve alıcıların piyasaya geri döndüğüne dair herhangi bir işaret bulunmuyor. 2,5 dolar seviyesindeki direncin kırılamaması nedeniyle eğilim hala düşüş yönünde.

Düşen Hacim İlgi Eksikliğini Gösteriyor

Kasım 2024 zirvesinden bu yana XRP'nin işlem hacmi giderek azalıyor. Bu durum, 2025 Şubat ayında doğrulanan bir düşüş eğilimini ortaya çıkardı. Son dönemde satış hacmi alım hacminden daha yüksek ve alıcılar piyasada zayıf kalıyor. Bu durum değişmediği sürece XRP'nin fiyatının yeniden 3 doların üzerine çıkması beklenmiyor.