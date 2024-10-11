Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Gürcistan muhalefeti Blockchain ile yönetimi dijitalleştiriyor

Gürcistan muhalefeti Blockchain ile yönetimi dijitalleştiriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da muhalefet partisi, kamu yönetimini dijitalleştirmek için Blockchain tabanlı "United Space" projesini başlattı. Rarilabs ile geliştirilen platform, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı, karar alma süreçlerine katılımı artırmayı ve yolsuzlukla mücadeleyi amaçlıyor. Yaklaşan parlamento seçimleri, projenin ve ülkenin teknolojik geleceğinin kaderini belirleyecek.

Gürcistan'da muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket, ülkenin kamu yönetimini kökten değiştirecek bir blockchain projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. "United Space" adı verilen bu yenilikçi platform, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefliyor. 26 Ekim'deki parlamento seçimleri, projenin geleceğini ve Gürcistan'ın teknolojik dönüşümünü belirleyecek.

Blockchain Teknolojisi Gürcistan'da Yeni Bir Sayfa Açıyor

Gürcistan siyasetinde yeni bir sayfa açılıyor. Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket (UNM) partisi, ülkenin kamu yönetimini kökten değiştirecek bir blockchain projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. UNM milletvekili Giorgi Vashadze'nin öncülük ettiği bu girişim, Rarilabs şirketiyle işbirliği içinde geliştirilen "United Space" adlı platformla somutlaşıyor.

Rarimo protokolü üzerine inşa edilen United Space, gizlilik odaklı ve sıfır bilgi kanıtı tekniklerini kullanan bir altyapıya sahip. Bu yenilikçi proje, UNM'nin kamu hizmetlerini dijitalleştirme ve vatandaş katılımını artırma vizyonunun temelini oluşturuyor.

26 Ekim'de gerçekleşecek parlamento seçimleri, projenin geleceği açısından kritik önem taşıyor. İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin yenilgiye uğraması halinde, United Space'in hayata geçme olasılığı artacak ve bu durum Gürcistan'ın demokratik geleceğini şekillendirebilecek.

Vashadze, Tiflis'te verdiği bir röportajda platformun üç temel amacını şöyle sıraladı: "Öncelikle vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ardından onları karar alma mekanizmalarına dahil etmek ve son olarak ekonomik fırsatlar sunmak." Platform, dijital kimlik kullanımıyla iş kurma, vergi ödeme ve diğer bürokratik işlemleri basitleştirmeyi hedefliyor.

Gürcistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşanan yoğun yolsuzluk dönemi, ülkenin idari yapısını derinden etkilemişti. Vashadze, geçmişte sıradan belgelerin dahi rüşvetle alınabildiğini hatırlatarak, günümüzde durumun önemli ölçüde iyileştiğini vurguluyor. Ancak hala birçok resmi işlemin yüz yüze yapıldığı ve çevrimiçi hizmetlerin sınırlı olduğu kurumlar mevcut.

Bu yenilikçi blockchain girişimi, Gürcistan'da yolsuzlukla mücadeleye yeni bir boyut kazandırırken, ülkenin dijital dönüşümünü de hızlandırma potansiyeli taşıyor. Seçim sonuçları, Gürcistan'ın teknolojik geleceğinin şekillenmesinde belirleyici rol oynayacak.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Parlamento Gürcistan Kamu

Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.