Güney Koreli yatırımcıların kripto para tercihleri değişiyor

Kripto para dünyasının öncüsü Bitcoin, Güney Kore piyasasında beklenmedik bir trendle karşı karşıya. CryptoQuant tarafından takip edilen Bitcoin Kore Primi Endeksi, kripto paranın ülkedeki borsalarda Ekim 2023'ten bu yana en düşük primle işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini hızla yükselen altcoinlere çevirmesine neden olurken küresel kripto para piyasalarındaki değişen dinamikleri de açığa çıkarıyor.

Güney Kore'de Bitcoin Gözden Düşerken Altcoinler Yükselişte

Güney Kore'nin kripto para ekosistemi son dönemde önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bitcoin'in ülkedeki borsalarda işlem gördüğü prim, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, yatırımcıların risk iştahındaki artışı ve alternatif kripto para birimlerine olan ilginin yükselişini işaret ediyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin Kore Primi Endeksi'nin Çarşamba günü -0.55 seviyesine kadar gerilediğini gösteriyor. Bu rakam, Ekim 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor. Endeksin negatif değer alması, Bitcoin'in Güney Kore borsalarında global piyasalara kıyasla indirimli fiyatlandığını gösteriyor.

Güney Kore borsalarındaki işlem hacimleri de bu trendi destekliyor. 10x Research analizine göre son 40 günde en çok işlem gören çiftlerde belirgin bir değişim gözleniyor. Yatırımcılar, Bitcoin/Kore Wonu (BTC/KRW) paritesinden UXLINK, CKB, ARK ve PENDLE gibi yüksek volatiliteye sahip altcoinlere kayıyor.

Bu eğilim sadece Güney Kore ile sınırlı kalmıyor. Global kripto para piyasalarında da benzer bir hareket gözleniyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimine gideceği beklentisiyle altcoinlere yöneliyor

10x Research kurucusu Markus Thielen, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Hızlı hareket eden yatırımcılar, güçlü bir dördüncü çeyrek rallisi beklentisiyle favori altcoinlerini toplama fırsatını değerlendiriyor. Bitcoin 60.000 doları aşıp 65.000 dolara yönelirken, akıllı yatırımcılar TAO, ENA, SEI, APT, SUI, NEAR ve GRT gibi düşük değerli altcoinleri biriktiriyor." dedi.

Bu gelişmeler, kripto para piyasasının dinamik yapısını ve yatırımcıların değişen stratejilerini ortaya koyuyor. Bitcoin'in global piyasalardaki güçlü performansına rağmen Güney Kore'deki yatırımcıların daha yüksek getiri potansiyeli olan altcoinlere yönelmesi, piyasanın çeşitliliğini ve yatırımcıların risk iştahını gösteriyor.