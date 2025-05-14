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Güney Koreli başkan adayları Bitcoin ETF'lerinin yasallaşmasını destekliyor

Güney Koreli başkan adayları Bitcoin ETF'lerinin yasallaşmasını destekliyor
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Güney Kore'nin önde gelen üç başkan adayı Bitcoin ETF'lerini desteklerken, uzmanlar geçmişteki yerine getirilmeyen vaatler nedeniyle temkinli yaklaşıyor.

Güney Kore'nin önde gelen üç başkan adayı Bitcoin ETF'lerine olumlu yaklaşım gösterirken, geçmişteki siyasi vaatlerin Güney Kore'de hayata geçirilmemiş olması temkinli olmayı gerektiriyor.

Güney Kore, ülkenin önde gelen başkan adaylarının kripto para dostu tutumları sayesinde yakın zamanda Hong Kong'un ardından spot Bitcoin borsada işlem gören fonlarını (ETF) yasallaştırabilir. Ancak sektör uzmanları, yakın vadede düzenleme değişikliği olasılığı konusunda temkinli yaklaşıyor.

Adaylar Kripto Sözleriyle Öne Çıkıyor

Blockchain veri platformu CryptoQuant'ın kurucusu ve CEO'su Ki Young Ju, 14 Mayıs tarihli X paylaşımında "Güney Kore'nin üç büyük başkan adayı da Bitcoin ETF'lerini ve kurumsal yatırımları destekliyor." ifadelerini kullandı.

Ju, Güney Kore'de halen Bitcoin ETF'leri ve kurumsal kripto yatırımlarının yasak olduğunu, bu nedenle "işlem hacminin yüzde 100'ünün bireysel yatırımcılardan geldiğini" ekledi.

Güney Kore Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, 6 Mayıs'ta spot kripto ETF'leri yasallaştırma, işlem ücretlerini düşürme ve "gençlerin varlık oluşturabilmesi ve gelecek planlaması yapabilmesi için güvenli bir yatırım ortamı yaratma" sözü verdi.

Koreli Ekonomik Günlük (KED) haberine göre Demokratik Parti 2024 seçim kampanyasında spot kripto ETF'lerin yasallaştırılması dahil benzer vaatlerde bulunmuş, ancak ilerleme gecikmiş durumda.

Önde gelen adayların kripto dostu bakış açıları, Güney Kore'de dijital varlık mevzuatı için umut verici bir gelecek vaat etse de düzenleme uzmanları şüpheci yaklaşımlarını sürdürüyor. Blockchain danışmanı ve yazar Anndy Lian, konu hakkında yaptığı açıklamada "Adayların spot Bitcoin ETF'leri yasallaştırma ve ücretleri düşürmeye yönelik kripto dostu vaatleri potansiyel bir değişimin sinyalini veriyor. Ancak geçmiş deneyimler iyimserliği sınırlıyor." dedi.

Lian, "Hong Kong'dakine benzer tutumlar benimseyecekler. ETF'lerin performans gösterip gösteremeyeceği ise çeşitli faktörlere bağlı olacak" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında "Kripto dostu bir başkan, Güney Kore'yi milyarlarca dolar net para girişi çeken Bitcoin ETF'lerine sahip ABD gibi küresel eğilimlerle uyumlu hale getirerek reformu yönlendirebilir" diyen Lian, Finansal Hizmetler Komisyonu'nun tonunun da kripto paralar için "düzenleyici açıklık" önerdiğini ekledi.

Ancak, 2022'de seçilen Halk Gücü Partisi de kripto ETF yasağını kaldırma ve tartışmalı "bir borsa-bir banka" kuralını gözden geçirme sözü vermişti fakat Lian'a göre "Başkan Yoon'un görevden alınmasından önce harekete geçemedi."

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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