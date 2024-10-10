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Güney Kore spot kripto ETF yasağını gözden geçiriyor

Güney Kore spot kripto ETF yasağını gözden geçiriyor
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Güney Kore'nin üst düzey finansal düzenleyicisi FSC, spot kripto ETF'leri ve kurumsal kripto hesapları üzerindeki yasağı yeniden değerlendiriyor. Yeni oluşturulan kripto komitesi, ABD'deki spot Bitcoin ETF onayları sonrasında mevcut politikayı gözden geçirecek.

Güney Kore'nin kripto para düzenlemeleri yeni bir dönüm noktasına yaklaşıyor. FSC başkanı Kim Byung-hwan, sadece spot kripto ETF'lerle kalmayıp ülkenin dijital varlık borsalarındaki tekelci yapıyı da mercek altına alacaklarını açıkladı. Bu inceleme, Upbit'in pazar payının yüzde 80'e ulaşması ve K-bank ile olan ilişkisinin yarattığı endişeler ışığında gerçekleşecek.

FSC'den Kripto Düzenlemelerinde Radikal Değişim Sinyali

Güney Kore'nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para piyasasında önemli değişiklikler yapma yolunda ilerliyor. FSC'nin yeni oluşturulan kripto para komitesi, mevcut spot kripto ETF yasağını gözden geçirmeye hazırlanıyor. Bu adım, küresel kripto para piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak atılıyor.

FSC'nin bu hamlesi, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından gündeme geldi. Ocak ayında ABD'deki bu gelişmenin ardından Güney Kore, yerel kripto ETF listelemeleri üzerindeki yasağı sürdürme kararını yinelemişti. Ancak şimdi bu tutumda bir yumuşama gözlemleniyor.

Ülkenin yasa koyucuları da bu değişim için baskı yapıyor. Hem iktidar partisi hem de muhalefet, genel seçim kampanyalarında yerel spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasına söz vermişti. Özellikle iktidar, FSC'den yasağı gözden geçirmesini talep edeceği bildirildi.

FSC başkanı Kim Byung-hwan, sadece ETF'lerle sınırlı kalmayıp, Güney Kore kripto para ekosistemini bir bütün olarak ele almayı planlıyor. Bu kapsamda, ülkenin kripto para borsalarındaki tekelci yapı da inceleme altına alınacak.

Özellikle Upbit'in pazar hakimiyeti, düzenleyicilerin dikkatini çekiyor. CoinMarketCap verilerine göre Upbit, son 24 saatte 1,17 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle ülkenin tam lisanslı beş borsası arasında yüzde 61'lik bir paya sahip. Bu oran, Mart ayında aylık ortalamada yüzde 80'e kadar yükselmişti.

Upbit'in bu hakimiyeti, sadece pazar payı açısından değil, finansal ilişkiler bakımından da endişe uyandırıyor. Milletvekili Lee Kang-il, Upbit'in ortak bankası K-bank üzerindeki etkisine dikkat çekti. Lee, Upbit mevduatlarının K-bank'ın toplam mevduatlarının yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

Bu durum, potansiyel bir risk faktörü olarak görülüyor. Lee, Upbit ve K-bank'ın ortaklığının bozulması durumunda olası bir banka hücumuna karşı uyardı. Bu endişe, K-bank'ın yaklaşan halka arz planları göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor.

FSC'nin bu çok yönlü yaklaşımı, Güney Kore'nin kripto para piyasasını daha dengeli, rekabetçi ve güvenli hale getirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adımlar, ülkenin global kripto sahnesindeki konumunu güçlendirme ve yenilikçi finansal ürünlere kapı aralama potansiyeli taşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Güney Kore Bitcoin

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