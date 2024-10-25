Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Güney Kore kripto para transferlerine sıkı denetim getiriyor

Güney Kore kripto para transferlerine sıkı denetim getiriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kripto para şirketlerinin sınır ötesi işlemlerini Merkez Bankası'na aylık olarak raporlamasını öngören yeni bir düzenleme açıkladı. Düzenleme, ülkede tespit edilen 1,2 milyar dolarlık döviz suçlarının yüzde 88'inin kripto paralarla bağlantılı olduğu belirlendikten sonra yürürlüğe kondu.

Güney Kore mevzuat sistemi, kripto para sektöründe yeni bir aşamaya geçiyor. G20 toplantısında konuşan Ekonomi ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, stablecoin ve diğer kripto paraların sınır ötesi işlemlerini gerçekleştiren işletmelere yönelik yeni zorunluluklar uygulanacağını belirtti.

Kore Merkez Bankası Kripto İşlemlerini Takip Edecek

Yeni düzenleme kapsamında kripto para şirketleri, işlemlerine başlamadan önce yetkili makamlardan ön kayıt yaptırmak zorunda olacak. Şirketler ayrıca sınır ötesi işlemlerinin detaylarını aylık bazda Kore Merkez Bankası'na raporlayacak.

Kore Gümrük Servisi'nin verilerine göre tespit edilen döviz suçlarının büyük çoğunluğu kripto paralar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu durum, düzenleyici kurumların harekete geçmesini tetikledi.

Bakanlık, yeni zorunluluklar için yasal zemin oluşturmak amacıyla Döviz İşlemleri Kanunu'nda değişikliğe gidecek. Düzenleme ile 'sanal varlıklar' ve 'sanal varlık işletmecileri' için yeni bir kategori oluşturulacak.

Sistem; vergi, gümrük, finans ve uluslararası finans düzenleyici kurumlarının ortak gözetiminde faaliyet gösterecek. Yeni düzenlemelerin 2025'in ilk yarısında tamamlanması ve raporlama sisteminin aynı yılın ikinci yarısında devreye girmesi hedefleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Güney Kore

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Adil Öksüz kimdir? FETÖ'cü Adil Öksüz kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede? TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP KİTAP FUARI TARİHLERİ! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl? Şarkı Zerrin Özer'in hastalığı nedir? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sonucu sorgulama ekranı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.