Güney Kore kripto para transferlerine sıkı denetim getiriyor

Güney Kore mevzuat sistemi, kripto para sektöründe yeni bir aşamaya geçiyor. G20 toplantısında konuşan Ekonomi ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, stablecoin ve diğer kripto paraların sınır ötesi işlemlerini gerçekleştiren işletmelere yönelik yeni zorunluluklar uygulanacağını belirtti.

Kore Merkez Bankası Kripto İşlemlerini Takip Edecek

Yeni düzenleme kapsamında kripto para şirketleri, işlemlerine başlamadan önce yetkili makamlardan ön kayıt yaptırmak zorunda olacak. Şirketler ayrıca sınır ötesi işlemlerinin detaylarını aylık bazda Kore Merkez Bankası'na raporlayacak.

Kore Gümrük Servisi'nin verilerine göre tespit edilen döviz suçlarının büyük çoğunluğu kripto paralar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu durum, düzenleyici kurumların harekete geçmesini tetikledi.

Bakanlık, yeni zorunluluklar için yasal zemin oluşturmak amacıyla Döviz İşlemleri Kanunu'nda değişikliğe gidecek. Düzenleme ile 'sanal varlıklar' ve 'sanal varlık işletmecileri' için yeni bir kategori oluşturulacak.

Sistem; vergi, gümrük, finans ve uluslararası finans düzenleyici kurumlarının ortak gözetiminde faaliyet gösterecek. Yeni düzenlemelerin 2025'in ilk yarısında tamamlanması ve raporlama sisteminin aynı yılın ikinci yarısında devreye girmesi hedefleniyor.