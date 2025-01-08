Güney Kore kripto para regülasyonunda tarihi değişiklik

Güney Kore kripto para piyasasında yeni bir sayfa açılıyor. Başkan Yoon Suk-yeol'un seçim vaatleri arasında yer alan kripto sektörünü destekleme politikası, somut adımlarla hayata geçiyor. FSC'nin açıkladığı yeni düzenlemeler paketi, spot kripto ETF'lerinden sanal varlık hizmet sağlayıcılarına kadar geniş bir yelpazede değişiklikler içeriyor.

FSC Düzenlemeleri Aşamalı Olarak Hayata Geçirecek

FSC'nin bu kararı, Güney Kore'nin finansal ekosisteminde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Düzenleyici kurum, Dijital Varlık Komitesi ile yakın iş birliği içinde çalışarak sürecin sağlıklı ilerlemesini hedefliyor.

Mevcut durumda Güney Kore'nin finansal bilgilerin kullanımına ilişkin yasası, yalnızca resmi kimlikleriyle doğrulanmış bireysel yatırımcıların kripto para ticaretine olanak tanıyor. FSC'nin yeni düzenlemesi bu kısıtlamayı güncelleyerek kurumsal yatırımcılara da piyasaya giriş imkânı sağlayacak.

Düzenleme paketi aynı zamanda geçtiğimiz yıl temmuz ayında yürürlüğe giren Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası'nın devamı niteliğinde görülüyor. Yasanın ikinci kısmı kripto para borsaları stablecoinler ve token listeleme kurallarını düzenleyecek.

FSC ayrıca Finansal Bilgi Yasası'nda değişiklik yaparak sanal varlık hizmet sağlayıcılarının büyük hissedarları için bir tarama sistemi oluşturacak. Bu sistem, piyasadaki şeffaflığı ve güvenilirliği artıracak.