Güney Kore kripto para kazançlarından alınacak vergilerde değişikliğe gidiyor

Güney Kore'de kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşanıyor. Hazırlanan yeni vergi planı, kripto para kazançlarında muafiyet sınırını 20 kattan fazla artırıyor.

Kripto Para Vergilerinin Muafiyeti Yirmi Kat Artıyor

Güney Kore'nin kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası yaklaşıyor. İktidar parti, 2025'te uygulamaya konulması planlanan kripto vergi düzenlemesinde kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

Yerel medya haberine göre vergi muafiyet sınırının 2,5 milyon Kore wonundan 50 milyon wona yükseltilmesi planlanıyor. Bu artış, küçük yatırımcıların korunmasını sağlayacak.

Kripto para piyasasının değişken yapısı göz önünde bulundurularak, kesin alım kayıtları bulunmayan işlemlerde satış fiyatının belirli bir yüzdesinin baz alınmasına olanak tanınacak.

Düzenlemenin 25 Kasım'da vergi alt komitesinde, 26 Kasım'da ise meclis genel kurulunda oylanması bekleniyor. Parti yetkilileri, yükseltilen muafiyet sınırının vergi planını neredeyse etkisiz hale getireceğini belirtiyor.