Güney Kore kripto para düzenlemelerinde yeni sayfa

Güney Kore kripto para düzenlemelerinde yeni sayfa
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World Vision Korea, Upbit borsasında 0,55 ETH satarak Güney Kore'nin kurumsal kripto yasağının kaldırılması sonrası işlem yapan ilk kurum oldu. Bu tarihi adım, ülkenin dijital varlık piyasasında yeni dönemin başlangıcını işaret ediyor. Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) haziran başında aldığı karar sonrası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kripto satışı yapabiliyor.

Güney Kore'nin kripto piyasasında uzun süredir beklenen gelişme nihayet gerçekleşti. Ülkenin sıkı düzenlemeleriyle bilinen kripto yaklaşımı, kontrollü bir şekilde yumuşamaya başladı. Bu değişiklik sadece mevcut durumu düzenlemekle kalmayıp gelecekteki genişleme planlarının da temelini atıyor.

Güney Kore'nin Kripto Yasağı İlk Kurumsal Satışla Sona Erdi

Pazar günü gerçekleşen bu tarihi işlemde, sosyal yardım organizasyonu World Vision Korea toplam 1.396,5 dolar değerindeki Ethereum'unu satışa çıkardı. İşlem, ticaret platformunun ana şirketi Dunamu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Düzenleyici kurum daha önce nitelikli kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve kayıtlı kripto borsalarının 1 Haziran'dan itibaren yerel borsalarda kripto varlıklarını satmalarına izin verileceğini açıklamıştı. Bu düzenleme ile ülkedeki kâr amacı gütmeyen kuruluşlar artık bağışlar yoluyla aldıkları kriptoyu satabilirken, borsalar da kripto olarak ödenen kullanıcı ücretlerini nakde çevirebiliyor.

Kontrollü bir dağıtımda, FSC halka açık şirketlerin ve profesyonel yatırımcı olarak kayıtlı varlıkların 2025'in ikinci yarısında kripto ticareti yapmasına izin vermek için ek önlemler açıklamayı planlıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Güney Koreli yatırımcılar Salı günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanıyor. Önde gelen üç adayın tümü ülkenin ilk spot kripto borsa yatırım fonlarını onaylama vaatleri dahil olmak üzere yerel dijital varlık sektörünü büyütme sözü verdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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