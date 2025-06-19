Güney Kore kripto para düzenlemelerinde yeni dönem

Güney Kore kripto para düzenlemelerinde yeni dönem
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Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu, yerel kripto para borsalarının işlem ücretlerini araştıracağını duyurdu. Yeni Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un seçim vaadini gerçekleştiren hamle, genç yatırımcıların ticaret maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. FSC, yerel platformların denizaşırı rakiplerinden daha yüksek ücret alıp almadığını inceleyecek.

Güney Kore'nin kripto para düzenlemelerinde yeni bir sayfa açılıyor. Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) yetkilileri, yerel borsaların mevcut ücret yapılarının tüketiciler için aşırı yük oluşturup oluşturmadığını değerlendireceğini açıkladı. Bu adım, Lee Jae-myung yönetiminin kripto dostu politikalarının ilk somut uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Lee Jae-myung Kripto Vaatlerini Hayata Geçiriyor

Araştırma kapsamında kripto borsalarının ücret sistemleri, ücretlendirme yöntemleri ve toplanan tutarlar hakkında kapsamlı bir anket yapılacak. FSC, henüz bir hedef komisyon oranı belirlemediğini ancak yerel ve yabancı borsaların karşılaştırmalı analizine dayalı politika standartları oluşturacağını bildirdi.

Aktarılana göre FSC, Lee Jae-myung yönetimi için cumhurbaşkanlığı geçiş ekibi olarak görev yapan Devlet İşleri Planlama Komitesi'ne verdiği politika sunumunda kripto borsa ücretlerini araştırma planını duyurdu.

Bir FSC yetkilisinin "Yerel borsaların mevcut ücretlerinin tüketiciler için aşırı bir yük olup olmadığını ve denizaşırı vakalarla karşılaştırıldığında uygun bir seviyede olup olmadığını incelememiz gerekiyor." dediği bildirildi.

Lee Jae-myung'un seçim sürecinin bir parçası olarak genç yatırımcıları desteklemek için kripto ticaret işlem maliyetlerini azaltmaya söz verdiği bildirildi. Bu yaklaşım, Güney Kore'nin kripto para sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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