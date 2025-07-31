Güney Kore kripto kredi hizmetlerinde sıkı düzenlemelere hazırlanıyor

Güney Kore kripto kredi hizmetlerinde sıkı düzenlemelere hazırlanıyor
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Güney Kore, kaldıraçlı kripto kredi hizmetlerine yönelik yatırımcı koruması ve risk yönetimi amacıyla kaldıraç sınırı, kullanıcı uygunluğu ve şeffaflık gibi kriterleri içeren kapsamlı yeni düzenlemeleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

Güney Kore'de finansal düzenleyici kurumlar, hızla büyüyen kripto kredi piyasasında yatırımcıları korumak ve ortaya çıkan riskleri minimize etmek amacıyla yeni regülasyonlar geliştirmek için harekete geçti. Özellikle yüksek kaldıraçlı kredi ürünleriyle ilgili riskler gündeme gelirken, bu alanda şeffaflık artırılacak ve kullanıcı uygunluğu yeniden tanımlanacak.

Güney Kore Kripto Yatırımcılarını Korumak İçin Düğmeye Bastı

Güney Kore'nin önde gelen finansal düzenleyici otoriteleri ülke çapında faaliyet gösteren kripto kredi platformlarında kaldıraç kullanımı ve kredi tahsisinde yeni standartlar oluşturmak üzere ortak hareket ediyor. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ile Finansal Denetim Servisi'nin (FSS) katılımıyla kurulan çalışma grubu, sektörde şeffaflığı ve risk yönetimini sağlamak için yeni bir yol haritası belirliyor.

Piyasa raporlarına göre yürütülen çalışmalar sonucunda kaldıraç sınırlarının netleştirilmesi, kullanıcı ve varlık uygunluğunun yeniden tanımlanması, risklerin açıkça yatırımcılara iletilmesi ve platformlarda şeffaflığın artırılması planlanıyor. Bazı büyük borsalarda teminatın dört katına kadar kredi imkânı sunulması, yatırımcıların aşırı volatil piyasa şartlarında ciddi kayıplar yaşamasına sebep olabiliyor. Bu doğrultuda hazırlanacak regülasyonlar sayesinde, yatırımcıların korunması hedefleniyor.

Dijital varlık pazarının öncü kendi kendini düzenleyen kuruluşu DAXA ve ülkenin önde gelen kripto borsaları da sürece dahil edilirken, uluslararası finans piyasası standartları ve yerel yasal gereklilikler de dikkate alınacak. Güney Kore Merkez Bankası ise mevcut dijital para araştırma ekibini genişleterek sanal varlık komitesine dönüştürdü. Bu yeni yapılanmayla birlikte stablecoin, merkez bankası dijital parası (CBDC) ve dijital varlıkların yasal çerçevesinin oluşturulması süreçlerinde aktif rol alınacak.

Haziran ayında stablecoin başvurusu yapan önde gelen bankaların hisse değerlerinde yüzde 10 ila 19 arasında artış yaşanması, ülkede dijital varlıklara yönelik ilgiyi ve düzenleyici otoritelerin pazara yaklaşımında artan ciddiyeti ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler, Güney Kore'nin dijital varlıklar alanında daha güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma vizyonunu gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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