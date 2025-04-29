Güney Kore kripto ETF dönemini başlatmaya hazırlanıyor

Güney Kore'nin önde gelen sağ eğilimli siyasi partilerinden Halkın Gücü Partisi (PPP), yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde kripto para sektörünü desteklemeye odaklanıyor. Parti, kripto borsaları için bankacılık erişimini genişletme ve spot kripto Exchange-Traded Fund (ETF) ticaretine izin verme sözü verdi. Bu vaatler, ülkede kripto varlık ekosistemini canlandırmayı hedefleyen yedi girişimin bir parçası olarak sunuluyor.

Güney Kore Siyasetinde Kripto Para Söylemleri Yükselmeye Devam Ediyor

PPP, finans otoritelerinin kara para aklamayı engellemek amacıyla uyguladığı "tek borsa, tek banka" kuralını kaldırarak kripto borsalarının farklı bankalarla ortaklık yapmasının önünü açmayı hedefliyor. Daha önce gerçek isimli doğrulanmış hesaplar için yalnızca tek bir bankayla çalışma zorunluluğu, sektörde rekabeti kısıtlıyordu. Parti, bu kuralın esnetilmesiyle kripto sektöründe yeniliklerin daha rahat gelişeceğine inanıyor.

Önemli bir diğer adım olarak PPP, bu yıl içinde spot kripto ETF ticaretini serbest bırakmayı planlıyor. Milletvekili Park Soo-min, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin gösterdiği işlem hacmini örnek göstererek, Güney Kore'nin "daha fazla gecikemeyeceğini" ifade etti. Hem PPP hem de ana muhalefet partisi daha önce benzer bir düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Ülkede siyasi gündem de bu gelişmelerle yakından bağlantılı. Güney Kore, 3 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Yakın dönemde, 20. Başkan Yoon Suk-yeol'un Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından alınan görevden alma kararı, 4 Nisan'da uygulanmıştı. Siyasi belirsizliğe rağmen PPP, kripto varlık düzenlemelerine dair çalışmalarını hızlandırıyor.

Kısa bir süre önce açıklanan girişimlere göre PPP, menkul kıymet token arzları (Security Token Offering - STO) için yasal çerçeve oluşturmayı ve küresel standartlara uygun bir stablecoin (değeri sabit kripto para) düzenlemesi getirmeyi de amaçlıyor. Ayrıca "Dijital Varlık Teşvik Temel Yasası" adı altında geniş kapsamlı bir yasa tasarısı sunmayı planlayan parti, başkan adayına bağlı özel bir kripto komitesi kurarak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Diğer yandan Güney Kore'nin finans otoriteleri de kripto konusundaki katı kuralları hafifletme yönünde adımlar atıyor. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Ocak ayında kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara yönelik kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu. Ülkedeki ilk kripto düzenleyici çerçevenin devam niteliğinde olan yeni mevzuatın, stablecoin ve token listelemeleri için detaylı bilgilendirme zorunlulukları getirmesi bekleniyor.