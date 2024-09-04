Güney Kore kripto alanında baskıları artırıyor

Güney Kore'nin finansal otoritesi FSS, ülkedeki kripto para borsalarına yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatıyor. Bu hamle, dijital varlık ekosisteminde düzenleyici çerçeveyi güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetimlerde özellikle şüpheli işlemler ve yasal uyum konuları mercek altına alınacak.

Güney Kore'den Kripto Borsalarına Sıkı Denetim Hamlesi

FSS'nin planladığı denetimlerde, kripto borsalarının ve ilgili şirketlerin mevcut düzenlemelere uyumu mercek altına alınacak. Özellikle şüpheli işlemler konusunda titiz bir inceleme yürütülecek. Denetimler sonucunda tespit edilecek yasa dışı faaliyetlere karşı sert yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

Bu girişim, 19 Temmuz'da yürürlüğe giren "Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası" ile paralel bir adım olarak değerlendiriliyor. Yasa, kripto yatırımcılarını korumak için bir dizi önlem barındırıyor. Bunlar arasında hack ve kötü niyetli saldırılara karşı sigorta uygulaması ve müşteri varlıklarının borsa varlıklarından ayrı tutulması gibi önemli maddeler yer alıyor.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) denetimiyle ilgili, "FSS, VASP'ların kullanıcı koruma görevlerine uyumunu denetleme yetkisine sahiptir. FSC ise kural ihlali yapanlara düzeltici emirler verme, iş faaliyetlerini askıya alma ve idari para cezaları uygulama gibi yaptırımlar getirebilir." açıklamasını yaptı.

Ülkenin önde gelen kripto borsaları arasında Upbit, Bithumb ve Coinone yer alıyor. Güney Kore'de faaliyet gösteren VASP'lar, platformlarında kara para aklamayı önlemek için sıkı durum tespiti yapmak ve şüpheli işlemleri düzenleyiciye bildirmekle yükümlü.

Güney Kore'de Bitcoin gibi kripto paralar, Finansal Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından uygulanan özel kara para aklamayla mücadele ve menkul kıymet düzenlemelerine bağlı. Kripto hizmet sağlayıcılarının raporlama düzenlemeleri ise ağırlıklı olarak yasalardan ziyade yönergelere dayanıyor.

Bu gelişmeler, global ölçekte kripto varlıkları korumaya yönelik artan düzenleyici çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Örneğin Hong Kong'da 1 Haziran'dan itibaren lisanssız sanal varlık ticaret platformu işletmek suç haline geldi. Bazı başvuru sahipleri şehrin düzenleyici kurumundan ilk onayları elde etti ancak henüz tam lisans edinemedi.

Temmuz ayında ise Coinbase'in Birleşik Krallık kolu, kullanıcı kaydıyla ilgili gönüllü bir anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz düzenleyici kurum tarafından 4.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin bu hamlesi, kripto para sektöründe şeffaflığı artırmayı ve yatırımcı güvenini pekiştirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde diğer ülkelerin de benzer adımlar atması bekleniyor.