Güney Kore kaldıraçlı kripto kredilerini tamamen yasakladı

Güney Kore'nin mali otoriteleri yayınladığı kapsamlı kılavuzla kripto kredilendirme sektörünü köklü değişikliklere tabi tuttu. FSC'nin aldığı kararlar, yatırımcı güvenliğini artırmayı ve piyasa istikrarını sağlamayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, Upbit ve Bithumb gibi büyük borsaların kredilendirme faaliyetlerini geçici olarak durdurmasının ardından geldi.

Güney Koreli Yatırımcılara Katı Koruma Önlemleri

FSC'nin belirlediği yeni kılavuz, teminat değerini aşan kaldıraçlı kredilendirmeyi tamamen yasaklıyor. Bu düzenleme, kripto para yatırımcılarının aşırı risk almasını engellemeyi amaçlıyor.

Faiz oranları konusunda da sıkı sınırlar getirildi. Tüm kripto kredilendirme hizmetlerinde yıllık faiz oranı yüzde 20'yi aşamayacak. Bu sınırlama, aşırı yüksek faizlerle yatırımcıların zarara uğramasını önlemeyi hedefliyor.

Kredilendirme kapsamındaki kripto paralar da sınırlandırıldı. Sadece piyasa değeri açısından ilk 20 sıradaki kripto para birimi veya üç ya da daha fazla lisanslı yerel borsada işlem gören dijital varlıklar kredilendirilebilecek.

Şirketler bu hizmetleri sunarken kendi sermayelerini kullanmak zorunda kalacak. Üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla kuralları atlatmak kesinlikle yasaklandı.

Yatırımcı koruma önlemleri kapsamında, kullanıcıların deneyim seviyesi ve işlem geçmişine göre kredilendirme limitleri belirlendi. Ayrıca tasfiye riski altındaki kullanıcılar önceden bilgilendirilmek zorunda.

Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) gözetiminde uygulanmaya başlayan bu kurallar, uygulama sonuçlarına göre yasalaştırılacak.