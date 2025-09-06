Haberler

Güney Kore kaldıraçlı kripto kredilerini tamamen yasakladı

Güney Kore kaldıraçlı kripto kredilerini tamamen yasakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu kripto kredilendirme için sıkı kurallar getirdi. Faiz oranları yüzde 20 ile sınırlandırılırken kaldıraçlı krediler yasaklandı. Sadece ilk 20 kripto para veya üç borsada işlem görenler kredilendirilebilecek. DAXA gözetiminde başlayan düzenlemeler yasalaştırılmaya hazırlanıyor.

Güney Kore'nin mali otoriteleri yayınladığı kapsamlı kılavuzla kripto kredilendirme sektörünü köklü değişikliklere tabi tuttu. FSC'nin aldığı kararlar, yatırımcı güvenliğini artırmayı ve piyasa istikrarını sağlamayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, Upbit ve Bithumb gibi büyük borsaların kredilendirme faaliyetlerini geçici olarak durdurmasının ardından geldi.

Güney Koreli Yatırımcılara Katı Koruma Önlemleri

FSC'nin belirlediği yeni kılavuz, teminat değerini aşan kaldıraçlı kredilendirmeyi tamamen yasaklıyor. Bu düzenleme, kripto para yatırımcılarının aşırı risk almasını engellemeyi amaçlıyor.

Faiz oranları konusunda da sıkı sınırlar getirildi. Tüm kripto kredilendirme hizmetlerinde yıllık faiz oranı yüzde 20'yi aşamayacak. Bu sınırlama, aşırı yüksek faizlerle yatırımcıların zarara uğramasını önlemeyi hedefliyor.

Kredilendirme kapsamındaki kripto paralar da sınırlandırıldı. Sadece piyasa değeri açısından ilk 20 sıradaki kripto para birimi veya üç ya da daha fazla lisanslı yerel borsada işlem gören dijital varlıklar kredilendirilebilecek.

Şirketler bu hizmetleri sunarken kendi sermayelerini kullanmak zorunda kalacak. Üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla kuralları atlatmak kesinlikle yasaklandı.

Yatırımcı koruma önlemleri kapsamında, kullanıcıların deneyim seviyesi ve işlem geçmişine göre kredilendirme limitleri belirlendi. Ayrıca tasfiye riski altındaki kullanıcılar önceden bilgilendirilmek zorunda.

Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) gözetiminde uygulanmaya başlayan bu kurallar, uygulama sonuçlarına göre yasalaştırılacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu

Erdoğan'ın imzasıyla vicdanları yaralayan adaletsizlik son buldu
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağrı Dağı zirvesinde saklı korkunç sır! İlk defa görülüyor

Ağrı Dağı zirvesinde saklı korkunç sır! İlk defa görülüyor
title