Güney Kore Emeklilik Fonu'ndan MicroStrategy hisselerine dev yatırım

Güney Kore'nin en büyük emeklilik fonu olan NPS, kripto para sektörüne dolaylı bir şekilde giriş yaptı. Fon, Bitcoin yatırımlarıyla tanınan MicroStrategy şirketinde 34 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu girişim, geleneksel finans kurumlarının dijital varlıklara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

NPS Bitcoin Pazarında Dolaylı Yatırımlarını Genişletiyor

Güney Kore'nin en büyük emeklilik fonu NPS, teknoloji ve kripto para sektörüne daha fazla ilgi gösteriyor. Fonun son girişimi, Bitcoin yatırımlarıyla tanınan MicroStrategy şirketinin hisselerini satın almak oldu.

NPS, kısa bir süre önce MicroStrategy hisselerine yaklaşık 34 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Son hamleyle birlikte NPS'nin portföyündeki MicroStrategy hissesi 245.000'e ulaştı ve ortalama 1.377,48 dolar fiyatla hisse başına alım yaptı.

Son hamleyle birlikte NPS, MicroStrategy'nin kurumsal alanda en büyük Bitcoin yatırımcısı olmasıyla kripto para piyasasına dolaylı bir giriş yapmış oldu. Bu yılın başlarında NPS, Coinbase'e büyük bir yatırım yapmasıyla dikkat çekmişti. NPS, ortalama 70,5 dolar fiyatla 282.673 hisse alarak Coinbase'deki toplam yatırımını 45 milyon doların üzerine çıkardı.

Güney Kore'nin en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan NPS'nin bu girişimleri, geleneksel finans kurumlarının dijital varlık ekosistemine olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Benzer kurumların bu trendi takip edip etmeyeceği yakında merakla bekleniyor.