Güney Kore'den kripto para varlıklarına el koyma kararı

Güney Kore'den kripto para varlıklarına el koyma kararı
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Güney Kore'nin Paju şehri, kripto para borsalarındaki varlıkları vergi tahsilatında kullanmaya hazırlanıyor. Yetkililer, toplam 124 milyon won değerinde vergi borcu bulunan 17 kişinin dijital varlıklarına el koyma kararı aldı. Kasım ayı sonuna kadar borçlarını ödemeyen mükelleflerin kripto varlıkları satışa çıkarılacak.

Kripto para dünyasında vergi düzenlemeleri hız kazanıyor. Paju şehri yönetimi, Temmuz ayında 100 milyon won değerinde kripto varlığa el koymuştu. Yeni uygulama ile vergi borçlularının borsalardaki varlıklarına el konulması ve satılması planlanıyor.

Kripto Para Borsaları İnceleme Altında

Paju şehri yetkilileri, vergi tahsilatını güçlendirmek için radikal bir adım attı. Kripto para borsalarındaki varlıkların takibi ve satışı konusunda kararlı bir tutum sergileyen yetkililer, vergi kaçakçılığına karşı sıfır tolerans politikası izliyor.

Vergi borçlularının kripto varlıklarına el konulması ve satılması için yasal süreç başlatıldı. Yetkililer, ödeme gücü olmasına rağmen fonlarını kripto paralara aktaran mükellefleri yakın takibe aldı.

Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak, NongHyup Bank vergi iadelerini Blockchain teknolojisi üzerinden yönetmeyi planlıyor. Fireblocks ile yapılan iş birliği kapsamında, KDV iadeleri tokenlaştırılarak süreçler şeffaflaştırılacak ve maliyetler düşürülecek.

Fireblocks CEO'su Michael Shaulov, tokenizasyon sayesinde varlıkların benzersiz dijital tanımlayıcılarla takip edilebileceğini ve manuel hataların önüne geçileceğini vurguladı. Bu sistem, müşteriler ile bankalar arasındaki güveni artıracak bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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