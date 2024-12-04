Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

Güney Kore'deki siyasi kriz Ripple (XRP) değerini yüzde 15 düşürdü

Güney Kore'deki siyasi kriz Ripple (XRP) değerini yüzde 15 düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Başkanı Yoon Suk-yeol'un altı saat süren sıkıyönetim ilanı, ülkenin önde gelen kripto para borsaları Upbit ve Bithumb'da sistem kesintilerine ve sert fiyat düşüşlerine neden oldu. Özellikle Koreli yatırımcılar arasında popüler olan Ripple (XRP) yüzde 15 değer kaybetti.

Kripto para ticaretinde dünya lideri konumundaki Güney Kore'de yaşanan siyasi kriz, piyasaları derinden etkiledi. Bu yılın ilk çeyreğinde ABD dolarını geride bırakarak en çok kullanılan para birimi olan Güney Kore wonu, siyasi belirsizlikten olumsuz etkilendi.

Siyasi Belirsizlik Kripto Yatırımcılarını Tedirgin Ediyor

Güney Kore'de yaşanan siyasi çalkantı, kripto para ekosisteminde şok dalgalar yarattı. Başkan Yoon'un sol kanat muhalefet partisinin eleştirilerini hedef alan sıkıyönetim kararı, vatandaşlar ve siyasi parti üyelerinden sert tepki gördü.

191 milletvekilinin imzasıyla başlatılan azil süreci, kripto yatırımcıları arasında endişe uyandırdı. DeSpread Research Başkanı Seunghwa Lee, bazı kripto paralardaki küresel piyasa oynaklığının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Presto Research'ten Min Jung ise etkinin yurt içi piyasa ve kısa vadeli hareketlilikle sınırlı kalacağını öngördü. CoinMarketCap verilerine göre, Güney Kore'de son 24 saatte 32,6 milyar dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleşti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Yaptığı rezilliği kayda alıp "İyi bozarım" notuyla paylaştı
img

Güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
img

Kadın polisten iş adamına akılalmaz tuzak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.