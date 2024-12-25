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Güney Kore'de kripto para yatırımı yapanların sayısı rekor seviyeye ulaştı

Güney Kore'de kripto para yatırımı yapanların sayısı rekor seviyeye ulaştı
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Güney Kore kripto para yatırımcı sayısı rekor düzeye ulaştı. Ülkede 15,59 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 30'unu temsil ediyor. Kore Merkez Bankası verileri, kripto pazarının büyüme ivmesini gösteriyor.

Güney Kore ekonomisi için önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Demokratik Parti milletvekili Lim Gwang-hyun tarafından paylaşılan Merkez Bankası verileri, ülkenin kripto para piyasasının ulaştığı boyutları ortaya koydu.

Ülkedeki Kripto Para Yatırımcı Sayısı 15 Milyonu Aştı

Kasım ayı sonunda Güney Koreli yatırımcıların elindeki toplam kripto varlık değeri 70,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Ekim ayındaki 39,7 milyar dolardan önemli bir yükseliş gösterdi.

Ülkenin beş büyük kripto para borsasında günlük ortalama işlem hacmi 10,5 milyar doları yakaladı. Bu rakam, 6,8 milyar dolarlıkKOSPI ve 4,8 milyar dolarlık KOSDAQ borsalarının toplam işlem hacmine denk geliyor.

Upbit borsası, yüzde 90'lık pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Altcoin'ler toplam işlem hacminin yüzde 88'ini oluşturuyor.

Yatırımcı mevduatları da hızlı bir artış gösterdi. Henüz yatırıma dönüşmemiş fonlar Kasım ayı sonunda 6,03 milyar dolara yükseldi. Bu rakam Ekim ayı sonunda 3,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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