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Güney Kore'de kripto para ve Blockchain odaklı yeni siyasi vizyon

Güney Kore'de kripto para ve Blockchain odaklı yeni siyasi vizyon
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Güney Kore'nin sağ kanat partisinin başkanlık ön seçim adayı Hong Joon-pyo, Blockchain ve kripto para düzenlemelerini ABD'deki Trump yönetimi kadar kapsamlı şekilde reforme edeceğini açıkladı. Yaklaşık 30 yıllık siyasi deneyime sahip Hong, yapay zeka ve kuantum teknolojisi dahil yıkıcı teknolojilere beş yılda 35,1 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti.

Güney Kore'nin yaklaşan başkanlık seçimleri, ülkenin kripto para ve Blockchain politikasında önemli değişimlere gebe olabilir. Halk Gücü Partisi'nin başkanlık ön seçim adaylarından ve geçen haftaya kadar Daegu şehrinin belediye başkanı olarak görev yapan Hong Joon-pyo, Trump yönetiminin kripto politikalarını örnek alacak düzenlemeler yapacağını vaat ederken, Blockchain teknolojisini kamu sektörüne entegre etme planlarını da paylaştı.

Güney Koreli Siyasetçi Kripto Düzenlemelerinde Trump Modelini Benimseyecek

Hong Joon-pyo Çarşamba günü düzenlenen bir politika açıklama toplantısında kripto para ve Blockchain konusundaki vizyonunu açıkladı.

"Blockchain ve sanal varlıkları bir endüstri olarak teşvik etmek için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump yönetimi kadar düzenlemeleri reforme edeceğim." diyen Hong, teknoloji odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğini vurguladı.

Hong'un kripto para dostu yaklaşımı yeni değil. 2021 yılında hükümetin kripto para birimini vergilendirme kararını eleştiren Hong, bu hamleyi gerici olarak nitelendirmiş ve gelişen teknolojilerin kurumsallaştırılması için yasal temellerin oluşturulmasını talep etmişti.

Rapora göre Hong'un "yıkıcı teknolojilerle büyüme" girişimi kapsamında, Blockchain ve kripto dışında yapay zeka, kuantum teknolojisi ve oda sıcaklığındaki süperiletkenler için araştırma ve geliştirmeye beş yıl içinde en az 50 trilyon Kore wonu (35,1 milyar dolar) yatırım yapmayı taahhüt etti.

Güney Kore'nin 20. Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un 4 Nisan'da görevden alınmasının ardından 3 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı. Siyasi ortam hararetlenirken, henüz iki büyük siyasi partiden hiçbiri adayını belirlemiş değil.

Hong, Halk Gücü Partisi'nin adaylığı için yarışan sekiz adaydan biri olarak öne çıkıyor. Yoon'un azli, muhalefetteki Kore Demokratik Partisi'ne yaklaşan seçimler öncesinde bir avantaj sağladı.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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