Güney Kore borsalarından hükümete sert tepki

Güney Kore Dijital Varlık Borsası İttifakı (DAXA), hükümetin kripto para borsalarındaki büyük hissedarların paylarını sınırlama önerisine dair endişelerini dile getiren sert bir açıklama yayımladı. Upbit, Bithumb, Korbit, Coinone ve Gopax gibi ülkenin en büyük beş borsasını temsil eden kuruluş paylaşılan metinde, önerilen kısıtlamaların ülkenin dijital varlık endüstrisinin büyümesini "önemli ölçüde engelleyebileceği" uyarısında bulundu.

KÜRESEL REKABET GÜCÜ RİSKİ

DAXA, özel şirketlerin mülkiyet yapılarının yapay olarak değiştirilmesinin, gelişmekte olan sektörün temellerini sarsacağını vurguladı. Menkul kıymetlerin aksine dijital varlıkların sınır tanımadan dolaştığına dikkat çeken birlik, "Yerel borsalara yapılan yatırımlar sürdürülemezse, bu durum küresel rekabet gücünün kaybına yol açabilir ve kullanıcıları yurtdışı platformlara yönelmeye teşvik edebilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, mülkiyet sınırlarının girişimciliği baltalayacağı ve start-up ekosistemine yapılan yatırımlarda belirsizlik yaratacağı belirtildi.

SORUMLULUK VE KULLANICI GÜVENLİĞİ

Birlik, büyük hissedarların sadece finansal yatırımcı olmadıkları, aynı zamanda kullanıcı varlıklarının güvenliği konusunda nihai sorumluluğu taşıdıkları tezini savundu. Mülkiyetin yapay olarak dağıtılmasının, saklama ve yönetim konusundaki bu nihai hesap verebilirliği zayıflatacağı ve dolaylı olarak kullanıcı korumasına zarar vereceği ifade edildi.

Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC), yönetişim risklerini azaltmak amacıyla borsalardaki büyük hissedar paylarını yüzde 15 ila yüzde 20 arasında sınırlamayı önerdiği bildirilmişti. Mevcut şirket yapılarını da etkileyebilecek bu teklif, sektörde tartışma yaratmıştı.

BİRLEŞME PLANLARI VE YENİ DÜZENLEMELER

Tartışılan mülkiyet kısıtlaması, sektördeki önemli kurumsal hareketlerin ardından gündeme geldi. Ülkenin en büyük borsası Upbit, geçtiğimiz Kasım ayında teknoloji devi Naver'in fintech iştirakiyle birleşeceğini doğrulamıştı. Ayrıca Mirae Asset Group'un da hacim bakımından dördüncü büyük borsa olan Korbit'i satın almak için görüşmeler yaptığı biliniyor.

Söz konusu düzenleme önerisi, Güney Kore'nin dijital varlıklar için hazırladığı ikinci kapsamlı yasal çerçeve olan "Dijital Varlık Temel Yasası" kapsamında değerlendiriliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde netleşmesi beklenen yasa, Kore wonuna endeksli stablecoinler ve spot kripto ETF'leri gibi 2025 yılında başlatılan büyük girişimlerin kurallarını resmileştirmeyi hedefliyor.

DAXA açıklamasını, "Ulusal çıkarları korumanın tek yolu, küresel standartlarla uyumlu sistemler tasarlamaktır. Dijital varlık endüstrisinin gelişimine öncelik vermemiz gereken bir dönemde, mülkiyet haklarını ve piyasa ekonomisi ilkelerini sarsacak düzenlemeler yeniden gözden geçirilmelidir." sözleriyle tamamladı.