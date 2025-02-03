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Güney Kore Bitcoin primi 10 ayın zirvesinde

Güney Kore Bitcoin primi 10 ayın zirvesinde
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Güney Kore'de Bitcoin (BTC) kimchi primi, Trump'ın tarife savaşı açıklamaları ve küresel kripto piyasasındaki satış dalgası ortamında yüzde 9,7'ye yükselerek son 10 ayın rekorunu kırdı. CryptoQuant verilerine göre yerel borsalardaki Bitcoin fiyatları küresel piyasalara kıyasla önemli bir fark gösteriyor.

Güney Kore'nin sıkı sermaye kontrolü ve yabancı yatırımcılara kapalı kripto para piyasası, benzersiz bir fiyat dinamiği oluşturuyor. Küresel piyasalardaki satış baskısının Güney Kore borsalarında daha az hissedilmesi, Bitcoin fiyatları arasındaki farkı tarihi seviyelere taşıdı.

Kimchi Primi Yüzde 9,7 Seviyesine Ulaştı

Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit, ocak ayında 187 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünya sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Bu performans, ülkenin kripto para ekosisteminin canlılığını gösteriyor.

Presto Research analisti Min Jung, kimchi priminin boğa piyasalarında Koreli yatırımcıların daha yüksek fiyat teklifleriyle yükseldiğini belirtti. Jung ayrıca bu durumun panik satışı dönemlerinde de görülebileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen mallara ağır tarifeler getireceğini açıklaması, kripto piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Bu gelişmenin ardından kripto piyasasında 2,1 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti.

Güney Kore'deki yerel düzenlemeler, yabancı yatırımcıların piyasaya girişini sınırlarken, arbitraj için yabancı borsalardan büyük miktarda kripto para satın alan yerel yatırımcılar sermaye kontrolü düzenlemeleri kapsamında cezai işlemlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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