Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
İşte Hindistan ve Pakistan'ın kalem kalem askeri kapasiteleri

Savaşmaya başlayan iki ülkenin kalem kalem askeri kapasiteleri
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Güney Kore başkan adayları spot Bitcoin ETF'lerini destekliyor

Güney Kore başkan adayları spot Bitcoin ETF'lerini destekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore başkan adayı Lee Jae-myung, hali hazırda yasaklı olan spot kripto ETF'lerini yasallaştırma vaadinde bulundu. Bu hamleyi, eski Başkan Yoon'un azlinden sonra yapılacak 3 Haziran seçimlerinde genç seçmenlere ekonomik fırsatlar sunma stratejisinin parçası olarak açıkladı. Finansal Hizmetler Komisyonu bu yöndeki vaadi desteklediğini belirterek düzenleme değişikliğine hazır olduğunu gösterdi.

Güney Kore'nin sol kanat Demokratik Parti başkan adayı Lee Jae-myung, yaptığı açıklamada spot kripto para ETF'lerini tanıtma ve güvenli bir sanal varlık yatırım ortamı için bütünleşmiş bir izleme sistemi kurma vaadinde bulundu. Seçim araştırmalarında yaklaşık yüzde 50'lik seçilme oranıyla yarışta önde giden Lee, bu vaadi özellikle Güney Kore'nin genç neslinin varlıklarını büyütebilmesi için sunduğunu belirtti.

Başkanlık Seçimi Sonrası Güney Kore Kripto Düzenlemeleri Değişecek

Güney Kore'de geçen ay sağ kanat partiden eski Başkan Yoon Suk-yeol'un görevden alınmasının ardından 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kripto düzenlemeleri önemli bir seçim gündem maddesi haline geldi. Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket'in 80 milyon dolarlık bahsi, Lee'nin zaferi için yüzde 87'lik bir olasılık gösteriyor.

Başkan adayı Lee Jae-myung "Gençlerin şu anda karşılaştığı zorluklar bireysel sorunlar değildir. Bunlar, toplumun genelinde fırsatların eksikliğinden kaynaklanan yapısal bir krizdir." ifadelerini kullandı. Adayın kripto ETF vaadi dışındaki diğer seçim vaatleri arasında gençler için faiz getiren yeni bir tasarruf programı ve finansal planlama programı da bulunuyor.

Güney Kore'nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) şu anda spot kripto ETF'lerin yerel olarak ihraç edilmesine veya işlem görmesine izin vermiyor. Kurum geçen yıl Bitcoin veya diğer kripto paraların bu tür ürünler için temel varlık olarak hizmet etmesinin yasal bir dayanağı olmadığı sonucuna varmıştı.

Lee'nin sağ kanat rakibi Kim Moon-soo da kripto ETF'ler üzerindeki fiili yasağı kaldırma sözü vermiş durumda. Bu durum, seçim sonucu ne olursa olsun Güney Kore'nin kripto düzenlemelerinde bir yumuşama olabileceğine işaret ediyor.

Ancak politika değişikliği yolda gibi görünüyor. Çarşamba günü yapılan bir toplantıda FSC Başkanı Kim Byung-hwan, kurumun spot kripto ETF'lerle ilgili seçim vaatleriyle hemfikir olduğunu ve gelecek yönetimle uygulama konusunu görüşeceğini belirtti.

Lee'nin vaadi, gelişen Güney Kore kripto piyasasının daha da büyümesini sağlayabilecek. Ülke zaten kripto para adaptasyonunda dünya liderleri arasında yer alıyor ve spot ETF'lerin onaylanması, kurumsal yatırımcıların piyasaya daha kolay erişimini sağlayarak kripto varlıklara olan talebi artırabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
title