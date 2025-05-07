Güney Kore başkan adayları spot Bitcoin ETF'lerini destekliyor

Güney Kore'nin sol kanat Demokratik Parti başkan adayı Lee Jae-myung, yaptığı açıklamada spot kripto para ETF'lerini tanıtma ve güvenli bir sanal varlık yatırım ortamı için bütünleşmiş bir izleme sistemi kurma vaadinde bulundu. Seçim araştırmalarında yaklaşık yüzde 50'lik seçilme oranıyla yarışta önde giden Lee, bu vaadi özellikle Güney Kore'nin genç neslinin varlıklarını büyütebilmesi için sunduğunu belirtti.

Başkanlık Seçimi Sonrası Güney Kore Kripto Düzenlemeleri Değişecek

Güney Kore'de geçen ay sağ kanat partiden eski Başkan Yoon Suk-yeol'un görevden alınmasının ardından 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kripto düzenlemeleri önemli bir seçim gündem maddesi haline geldi. Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket'in 80 milyon dolarlık bahsi, Lee'nin zaferi için yüzde 87'lik bir olasılık gösteriyor.

Başkan adayı Lee Jae-myung "Gençlerin şu anda karşılaştığı zorluklar bireysel sorunlar değildir. Bunlar, toplumun genelinde fırsatların eksikliğinden kaynaklanan yapısal bir krizdir." ifadelerini kullandı. Adayın kripto ETF vaadi dışındaki diğer seçim vaatleri arasında gençler için faiz getiren yeni bir tasarruf programı ve finansal planlama programı da bulunuyor.

Güney Kore'nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) şu anda spot kripto ETF'lerin yerel olarak ihraç edilmesine veya işlem görmesine izin vermiyor. Kurum geçen yıl Bitcoin veya diğer kripto paraların bu tür ürünler için temel varlık olarak hizmet etmesinin yasal bir dayanağı olmadığı sonucuna varmıştı.

Lee'nin sağ kanat rakibi Kim Moon-soo da kripto ETF'ler üzerindeki fiili yasağı kaldırma sözü vermiş durumda. Bu durum, seçim sonucu ne olursa olsun Güney Kore'nin kripto düzenlemelerinde bir yumuşama olabileceğine işaret ediyor.

Ancak politika değişikliği yolda gibi görünüyor. Çarşamba günü yapılan bir toplantıda FSC Başkanı Kim Byung-hwan, kurumun spot kripto ETF'lerle ilgili seçim vaatleriyle hemfikir olduğunu ve gelecek yönetimle uygulama konusunu görüşeceğini belirtti.

Lee'nin vaadi, gelişen Güney Kore kripto piyasasının daha da büyümesini sağlayabilecek. Ülke zaten kripto para adaptasyonunda dünya liderleri arasında yer alıyor ve spot ETF'lerin onaylanması, kurumsal yatırımcıların piyasaya daha kolay erişimini sağlayarak kripto varlıklara olan talebi artırabilir.