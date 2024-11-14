Güney Kore bankacılığında Blockchain dönemi başlıyor
Güney Kore'nin önde gelen finans kurumlarından NH Bank, vergi iade süreçlerini dijitalleştirmek için Ethereum Blockchain ağının altyapı sağlayıcısı Fireblocks ile anlaşma imzaladı. Bankacılık sektöründe önemli bir dönüm noktası olan bu iş birliği, KDV ve nesiller arası transfer vergisi işlemlerinin tokenlaştırılmasını amaçlıyor.
Küresel bankacılık sektöründe Blockchain teknolojisinin benimsenmesi hızla yaygınlaşıyor. NH Bank'ın Fireblocks ile imzaladığı mutabakat, vergi iade süreçlerindeki operasyonel verimliliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu atılım, ülkenin ikinci büyük ticari bankası Shinhan Bank'ın Blockchain odaklı projeleriyle aynı döneme denk gelmesi, Güney Kore bankacılık sektöründe dijital dönüşümün ivme kazandığını gösteriyor.
Bankacılık Sektörü Blockchain Teknolojisiyle Hızlanacak
NH Bank Başkanı Lee Seok-yong, ortaklığı değerlendirirken müşterilere Blockchain destekli yenilikçi hizmetler sunma vizyonlarını açıkladı. Banka, KDV iade sürecinde yüzde 3 ile 6 arasında değişen ücretlerin yönetimini dijitalleştirecek.
Fireblocks CEO'su Michael Shaulov, bu anlaşmanın bankacılık sektöründe güvenli Blockchain çözümlerinin yaygınlaşmasında öncü rol oynayacağını vurguladı. Şirket, 6 trilyon dolarlık kripto varlık transferini gerçekleştirdi.
NH Bank, vergi iadesi pilot uygulamasının yanı sıra kurumsal ekosisteminde yeni Blockchain projeleri geliştirmeyi planlıyor. Bu dönüşüm, Güney Kore'nin küresel kripto varlık pazarındaki konumunu güçlendirecek.